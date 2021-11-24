中台灣首處 南投縣銀髮人才服務據點啟用
繼雙北、高雄後，中部首處「銀髮人才服務據點」今天在南投市啟用，針對55歲以上或退休欲再就業銀髮族，媒合正職、臨時、季節性、部分工時等職缺，還有職訓課程與諮詢服務。
「歡迎來找事業第二春」，南投縣銀髮人才服務據點今天熱鬧啟用，位在南投市復興路98-3號、台灣銀行對面，交通方便。南投縣長林明溱出席主持剪綵典禮，並客串就業服務員協助剛從職場退休的林姓女縣民諮詢，呼籲有意繼續投入職場的55歲以上民眾多利用。
林明溱接受媒體聯訪表示，感謝勞動部補助及縣府社會及勞動處等單位努力促成全國第4、中台灣第1處銀髮人才實體服務據點，除提供銀髮族勞動法令及職涯發展諮詢，也不定期辦理就業促進活動及訓練課程，希望促進雇主聘僱專業銀髮人才，傳承技術及經驗。
林明溱說，據點針對55歲以上或退休欲再就業銀髮族，量身打造職缺，提供求職服務，媒合各類正職、臨時性、季節性、短期性、部分工時等就業機會，有需要的銀髮族只要想再就業、重拾工作成就感，都可來尋求服務，重新盤點自己擁有的優勢。
林明溱指出，縣內65歲以上縣民占全縣人口19.2%，少子化趨勢下，每年出生數更比死亡數少約2000人，而勞動部也發現55歲以上人口的勞動參與率偏低，因此力推銀髮人才就業促進服務，南投縣政府積極配合爭取，繼台北市、新北市、高雄市之後成功設立。
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