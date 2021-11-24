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彰化房屋標準單價40年未調 稅務局：朝中央要求努力

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣近40年從未調過房屋標準單價，財政部強烈建議適度提高防務標準單價，合理反映房價走勢。圖／報系資料照
彰化縣近40年從未調過房屋標準單價，財政部強烈建議適度提高防務標準單價，合理反映房價走勢。圖／報系資料照

彰化縣近40年從未調過房屋標準單價，被財政部盯上，強烈建議適度提高，合理反映房價走勢。彰化縣稅務局指出，明年適逢調整房屋標準單價年度，會朝中央要求方向努力，研擬幾個方案，最終由彰化縣不動產評價委員會決定。

不動產評價委員會由縣府相關局處還有包括建築師、土木結構技師，都市計畫專家、議員代表等，根據當時經濟狀況、民眾負擔考量作成決議。

彰化縣地方稅務局長陳燕慧表示，若調整單價會是以決定調漲時間點之後新建的房子才適用，房屋標準單價牽涉到人民稅務負擔，調整需要相當謹慎，從民國102年左右各縣市才開始檢討調整房屋標準單價，這幾年考量景氣不佳，房市較低迷，以及衡量民眾負擔的狀況，彰化縣不動產評價委員會決議不調整房屋標準價格。

房屋稅屬於財產稅，隨著房子造價成本提高，價格提升，以前房屋課的稅和現在一樣被認為不太合理，許多建材更好的新住宅與舊屋都用同套標準課稅，無法反映真實房屋價值差異。

近期打囤房，財政部希望各縣巿也動起來，不過有稅務官員指出，房屋標準單價和打囤房是不同議題，中央卻不斷「關心」地方是否調整；以房地合一稅就所得觀念來講，有賺錢就來繳錢，對有所得的人課稅，調整上民眾還有能力負擔，但調房屋單價就持有稅來講要審慎評估，畢竟民眾有住房的基本需求，

建築

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