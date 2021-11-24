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影／台中一蘭拉麵首開幕人龍排得超誇張 民眾：吃爆它
日本知名一蘭拉麵在台灣第二間分店落腳台中，今天上午10點開幕，前一晚已出現排隊人潮，今早8點多店外約有200多人，9點過後人龍更達500餘人，一蘭業者趕緊在中午11點發出號碼牌，避免人龍阻礙交通與道路通行，截至下午2點已發出1400張號碼牌，業者感受到台中人的熱情。有網友拍下長長隊伍，並打卡說「台中人吃爆一蘭拉麵吧」，足見熱度。
一蘭拉麵台中朝富店位於台灣大道及朝富路交叉口，距台中市政府僅須5分鐘的車程，交通便利。
一蘭業者表示，昨天台中氣溫驟降，但店外已有民眾不畏低溫排隊，原本預計今天(24日)上午10點開幕，開店前8點多，排隊人數已有200人，到了9點，人龍沿著對街秋紅谷公園的朝富路，一路延伸到市政北七路，人龍至少有300公尺。
業者指出，為體恤消費者且不造成道路阻塞，中午11點開始發放號碼牌，下午2點1400張號碼牌已全數發完。業者也透露，店內數十位拉麵師傅從早到晚忙著煮麵，「煮到手好酸」，感受到台中人的熱情，會儘速完成顧客的美味餐點。
一蘭拉麵朝富店每碗拉麵要價288元，台中菜單與台北菜單價位相同，有網友拍下人龍隊伍上傳照片，並逗趣留言，「台中人吃爆一蘭拉麵吧」，有網友在下方留言，在台中就能吃到跟台北同價位的一蘭拉麵，方便又划算。
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