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影／南投銀髮人才服務據點啟用 阿嬤：有基本薪資就好
南投縣人口老化嚴重，老年人口約9萬人，占全縣人口19%，中老年就業困難，南投縣政府今天首個「銀髮人才服務據點」，65歲劉姓阿嬤說，她10年來找工作都碰壁，希望藉由銀髮族就業媒合重回職場「只要有基本工資就好」，南投縣長林明溱說，歡迎「55+」民眾，多利用銀髮服務找到合適工作。
南投縣「銀髮人才服務據點」位在在南投市復興路98之3號，是南投首座也是中台灣第一個實體銀髮人才服務據點，今天剛啟用就有不少長者排隊詢問工作機會，縣長林明溱擔任就業服務員，協助求職的銀髮族填寫資料並詢問就業目標。
林明溱說，銀髮人才服務據點是針對55歲以上或想再就業的長輩，量身打造職缺，開發彈性工時等非典型工作機會的服務據點，除了正職、臨時性、季節性、短期性、部分工時等就業機會，並提供各種就業、職訓課程與諮詢服務，中高齡民眾只要想重回職場，都可尋求服務。
65歲劉姓阿嬤說，她原本在保險業工作10年前離職，想要重新找工作，卻因年紀大到處碰壁，雖然現在子女已成年且今年可領勞退金，但她仍想要試一試，找回在職場工作的感覺，至於薪資「只要比基本工資高就好」，證明自己對社會還是有貢獻。
62歲的賴姓板模師傅因為長期釘板模，雙腳酸痛無法在蹲下彎腰工作，雖然板模師傅工資高，但身體吃不消，因此，他想換點輕鬆工作，讓身體可以休養一下，但仍有收入。
南投縣社會及勞動處長林志忠說，南投縣每年出生數比死亡數少2000人，勞動部也發現55歲以上人口的勞動參與率偏低，縣政府積極爭取，成立5中部第一個「銀髮人才服務據點」。提供銀髮族各種勞動法令及職涯諮詢，促進雇主聘僱專業銀髮人才，傳承技術及經驗。聯絡電話（049）2245580洽詢，歡迎銀髮族透過媒合，找到職場第二春。
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