兒趕回台見最後一面 91歲媽完成心願後安詳離世

「媽，我是阿明，我從趕回來看妳了，我會好好照顧自己，請您安心」身穿整套防疫衣的蔡先生，剛從大陸返台隔兩天，在醫院的安排下，走防疫動線進入福田病房，他在病榻前與媽媽分享他在中國的工作成就，與一直掛心孫子的婚事，哽咽地對媽媽講出最後想說的話，她完成最後心願後，隔兩天安詳離開人世

光田綜合醫院表示，91歲的蔡劉姓阿嬤，因心臟腎功能疾病在光田綜合醫院接受治療，10月病情惡化瀕臨生命終點，住進福田病房善終。安寧醫護團隊得知阿嬤的最後心願，是想見到長期在大陸工作的小兒子，在符合疾管署探病規定之下，協助家屬申請安排在隔離期間外出探病見「最後一面」。

身穿整套防疫衣的蔡先生，剛從大陸返台隔兩天，在院方的安排下，走防疫動線進入福田病房，在病榻前與媽媽分享他在中國的工作成就，與一直掛心孫子的婚事，哽咽地對媽媽講出最後想說的話。

光田綜合醫院福田病房主任李秉學說，蔡劉阿嬤原本那幾天都平靜沉睡，當天兒子在病榻前跟她說話時，卻突然清醒眼睛發亮還流下淚水，激動的提高音量想要說話，雖然無法清楚表達，但能感受蔡劉阿嬤很開心，在旁見證這一刻的醫護、社工都很感動，因為這一面真的見得不容易。

光田綜合醫院福田病房護理長沈雅慧表示，疫情規定返台者必須接受共21天隔離與自主管理後才能外出探病，因蔡劉阿嬤病情危急，因此立即協助家屬向衛生局提出申請，蔡先生在返台後採檢確認陰性，並遵照醫院安排穿著防護衣、走防疫動線，經過層層關卡，才順利進到病房內，讓母子倆相聚最後的時光。

蔡劉阿嬤兒子蔡先生感謝光田醫院的安排，讓他有機會見到媽媽的最後一面，儘管心情複雜但不留遺憾，他跟媽媽說謝謝她這一生對這個家的付出，請她好好放心、沒有牽掛。

醫護人員說，或許是真的完成心願沒有遺憾了，蔡劉阿嬤在與小兒子見面的隔兩天，11月10日面帶安詳無病痛在睡夢中離世，安寧團隊也幫阿嬤化好美美的妝，家屬看到阿嬤最後一面是如此美麗慈祥，都很欣慰。

蔡劉阿嬤孫女蔡小姐說，阿嬤今年進出安寧病房兩次，醫護陪伴阿嬤元宵猜燈謎、畫燈籠過節日，時時刻刻在旁的聊天關心，創造了很多美好的回憶，謝謝福田病房團隊陪阿嬤走完人生最後一段路，相信那些畫面會永遠烙印在家人心中。