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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

台中港碼頭爭議 顏寬恒：國民兩黨立委共同提案

中央社 / 台中24日電

台中港105號碼頭營運爭議，台中立委補選參選人顏寬恒今天表示，此案為國民兩黨共同提案，2017年通過招標程序，難道「可以說是民進黨政府包庇顏寬恒取得嗎？」

台中第2選區立委補選明年1月9日選舉。國民黨籍台中立委補選參選人顏寬恒今天出席110年沙鹿區愛鄰守護業務交流暨績優里隊及績優志工表揚活動時，關於台中港105號碼頭營運爭議，他接受媒體聯訪時做出上述表示。

顏寬恒表示，2016年他擔任立委時，在立法院交通委員會與民進黨籍立委葉宜津共同提案，凍結台中港務公司預算，因為台中港務公司違反國際港務股份有限公司設置條例，這是國、民兩黨共同提案；而時任台中市長的林佳龍也倡導推動綠色環保工程，避免揚塵、提高空污防制。

顏寬恒指出，難道2017年通過招標的程序，「可以說是民進黨政府包庇顏寬恒取得嗎」，台中港105、104碼頭都是符合港務公司設置條例推動，符合綠色環保工程，時任中部的立委都有權利、義務協助台中港活化。

他強調，對台中港碼頭的質詢、中火空污防制的質詢、中油管路安全性的質詢，都是合理合法。

顏寬恒 碼頭 民進黨

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