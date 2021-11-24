中華郵政發行客庒節慶郵票 見證客家文化歷史

今年是六堆三百年，中華郵政為介紹台灣客庄民俗慶典活動，感受客庄人文風情，以苗栗火旁龍、六堆祈福尖炮城、台中東勢新丁粄節及國姓搶成功等客庄節慶為題材，發行「客庄節慶郵票」1套4枚，見證客家文化歷史。

今天舉行客庄節慶郵票發行典禮，由中華郵政董事長吳宏謀主持，與民眾共同見證客家文化歷史傳承。

「客庄節慶郵票」1套4枚，也是國內首套以客家文化為題材的郵票。

苗栗 火旁 龍（面值 8 元），「火旁」指客家話的「炸」，「火旁 龍」是在 神龍舞動時燃放鞭炮，讓神龍在炮陣中騰躍猶如行雲駕霧般，越 火旁 越 旺。早期從迎龍慶典而來，分為糊龍、牽龍、祥龍點睛、迎龍、火旁 龍、跈龍以及化龍返天等七部曲，為苗栗特有的元宵慶典。

六堆祈福尖炮城（面值 8 元），尖炮城是客語攻炮城，活動源於屏東 昂六堆客家先民來台開墾初期對禦敵警示，隨時代變遷成為結合客家人伯公 (土地公)信仰的春天祈福活動。

台中東勢新丁粄節（面值 12 元）是早期客庄農耕社會，庄民以米粄向伯 公、伯婆（土地婆）祈求順利添丁，如願後以更多米粄酬謝，該米粄供品即 稱「新丁粄」。區分新生男丁或女丁，即以糯米做成「龜粄」與「桃粄」 作為向神明還願的供品。

國姓搶成功（面值 12 元），活動融入客家「煞猛打拼、耕山耕田」元素， 展現客家「硬頸」精神，象徵南投國姓鄉的地方能量及鄉民的凝聚力。競 賽由 7 至 11 人組隊，操控載有鄭成功塑像的戰船，其中一人擔任旗杆 手，其餘隊員在旁推船，優勝者代表搶得國姓爺的保佑，贏得「成功」的 象徵。