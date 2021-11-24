兒趕返台病榻前最後告別 91歲母2天後睡夢中離世

91歲蔡劉姓阿嬤在瀕臨生命終點時，她最後心願是想見在中國工作的兒子一面。在醫院安排下，蔡姓男子透過防疫動線進入病房，母子在病榻前最後告別，2天後阿嬤在睡夢中離世。

光田綜合醫院今天發布新聞稿表示，91歲的蔡劉姓阿嬤，因心、腎臟功能疾病接受治療，10月病情惡化住進福田病房（安寧病房），她最後心願是想見在中國工作的小兒子。

蔡姓男子獲訊後自中國趕返台，2天後他身穿整套防護衣，走COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫動線進入病房。他在病榻前與蔡母分享在中國的工作成就，以及她掛心的孫子婚事，蔡男還哽咽地對蔡母講出最後想說的話。

新聞稿中，光田綜合醫院福田病房主任李秉學形容，蔡劉姓阿嬤那幾天都平靜沉睡，但當天蔡男在病榻前向她說話時，她突然清醒，眼睛發亮還流下淚水，激動地提高音量想要說話，一旁醫護、社工都很感動，因為這一面真的不容易。

光田綜合醫院福田病房護理長沈雅慧表示，蔡男在返台後先採檢確認COVID-19陰性，並遵照醫院安排穿著防護衣、走防疫動線，經過層層關卡，才進到病房內，完成母子相聚最後的時光。

新聞稿指出，蔡男感謝醫院安排，讓他有機會見到蔡母最後一面，儘管心情複雜但不留遺憾，他向蔡母說「謝謝這一生對家的付出」，請她好好放心、沒有牽掛。

蔡劉姓阿嬤與小兒子見面告別的2天後，她面帶安詳地在睡夢中離世。安寧團隊也幫阿嬤化好美美的妝，家屬看到阿嬤最後一面如此美麗慈祥，都很欣慰。

蔡劉姓阿嬤的孫女蔡小姐說，阿嬤今年進出安寧病房2次，醫護陪伴阿嬤元宵猜燈謎、畫燈籠過節日，時刻在旁聊天關心，創造很多美好回憶，謝謝福田病房團隊陪阿嬤走完人生最後一段路，相信那些畫面會永遠烙印在家人心中。