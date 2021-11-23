豐原軟埤仔溪整治五分之一 議員：籲市府整治護千戶安全

豐原軟埤仔溪是台主要灌溉及排水兩用大圳，台中市議員張瀞分指出，為配合花博，軟埤仔溪葫蘆墩公園段，曾整治綠美化，但只在第五區，其他四區的河道並沒有完全改善，汙水的截流也只有部分段落，張瀞分表示，河川不能頭痛醫頭，須全面整治，才能保護緊鄰軟埤仔溪南側近千住戶居民生命財產。

張靜分說，她長期追蹤軟埤仔溪上段未開發的河川治理問題，感謝水利局長范世億親自會勘，並且先以蛇龍工程做臨時性處理，但還是希望能盡快釐清河川治理線界定，以利早日整治，

水利局長范世億說，水利局已將治理起點往上游延伸，先簡單整治避免沖刷民地。已提報水利署劃設治理線，因治理線界定涉及水利法規定，如沒有界定，後續無法施作防洪工程及徵收土地。

葫蘆墩公園內原花博園區第一區到第五區，水利局已向中央爭取1.5億經費，進行護岸及河道改善。水利局正積極推動汙水接管，尚未接管的部分也會先截流處理，花博園區第五區附近2018年曾發生嚴重的淹水災情，當時是因閘門來不及打開，市府已改善。

張瀞分指出，配合軟埤仔溪開發的葫蘆墩公園原定位是環保公園，適合休閒、散步、遊憩、運動，既是環保公園，應多種植花草樹木，減少水泥鋪面。但過去配合花博園內太多水泥工程，市府應維持公園及軟埤仔溪的自然生，保持土地的自然生態呼吸，打造親水空間。

豐原多處市場用地長期未開發，張瀞分說，豐原區很多市場用地裡面空蕩蕩，只剩少數住戶，有的變成停車場、資源回收場，有的甚至在九二一大地震後倒塌，至今無法重建。

張瀞分說，隨著時代變遷、民眾消費習慣改變，市府應全面檢討市場用地是否還有興建傳統零售市場的必要性，不能任期閒置荒廢，阻礙區域發展。

都發局長黃文彬表示，市場用地是公共設施的一部分，有部分確實造成混亂甚至危險狀況，市府現在正辦理公共設施檢討，如果市場用地已經沒有開發需求，市府會劃定都市更新區，積極想辦法處理。