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影／「您揪團我來打」揪30人打疫苗市府前往服務 里長叫好

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今決定推出「您揪團、我來打！」，提供更方便的接種服務。只要符合第一、二劑接種年齡及間隔，單一種疫苗預接種人數滿30人，即可向轄區衛生所登記媒合院所或由衛生所接種；而較偏遠醫療資源缺乏地區，將由台中市行動防疫車載著接種團隊前往社區提供接種服務。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今決定推出「您揪團、我來打！」，提供更方便的接種服務。只要符合第一、二劑接種年齡及間隔，單一種疫苗預接種人數滿30人，即可向轄區衛生所登記媒合院所或由衛生所接種；而較偏遠醫療資源缺乏地區，將由台中市行動防疫車載著接種團隊前往社區提供接種服務。圖／台中市政府提供

第15期新冠疫苗今天開始預約，市長盧秀燕決定推出「您揪團、我來打！」，提供更方便的接種服務。只要符合第一、二劑接種年齡及間隔，單一種疫苗預接種人數滿30人，即可向轄區衛生所登記媒合院所或由衛生所接種；而較偏遠醫療資源缺乏地區，將由台中市行動防疫車載著接種團隊前往社區提供接種服務。對此，大里區立德里長江和樹深表贊同，並呼籲市長「趕快做」。

江和樹說，別說30人，上次該里的流感疫苗就打了372人，更別說BNT疫苗，像大里今天BNT疫苗開了29個站，不到10分鐘就全部額滿，民眾可以不必跑到彰化、南投去打。

他說，各里都有活動中心，市長推出這樣的政策，是讓民眾感覺非常好的事情，十分歡迎，他鼓勵市長勇敢去做。

盧秀燕今指出，台中市疫苗的施打情形不錯，統計至今天上午8時，台中市新冠疫苗已完成接種364萬2714劑。第一劑接種226萬4797劑接種，涵蓋率達80.44%。第二劑完成接種137萬7917劑，涵蓋率48.94%，「雙雙高於全國平均值」。

她感謝市府團隊、醫護動員及市民配合，台中市積極提升涵蓋率，即日起至12月1日止，於第14、15期間，疫苗無限暢打。且考量民眾接種權益及安全，診所及衛生所只提供一種疫苗，醫院採分診分流，提供二種以上疫苗接種服務；另考量民眾需求，台中市12家衛生所也分診提供高端疫苗，請尚未完成接種民眾，可依疫苗種類向開診院所預約。

盧秀燕說，感謝磐石會捐贈內部配備疫苗儲放專用冰箱的行動防疫專車一部，即日起台中市啟動企業、公司、夜市攤販等機關團體揪團接種，只要符合第一、二劑接種年齡及間隔，單一種疫苗預接種人數滿30人，即可向轄區衛生所登記媒合院所或由衛生所接種；而較偏遠醫療資源缺乏地區，將由台中市行動防疫車載著接種團隊前往社區提供接種服務。

衛生局長曾梓展表示，市府依疾管署每期1922預約平台規劃，分配各種新冠疫苗接種地點，各類疫苗詳細預約方式可上市府衛⽣局網站(https://reurl.cc/WXYLEy)查詢。

新冠疫苗 台中市 盧秀燕

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