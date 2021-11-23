中市變電箱擋住去路超誇張 議員要求還路於民

台中市議會業務質詢，市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任指出，台中有不少「變電箱」設置在人行道，路寛不得小於90公分，要求建設局盡快盤點改善。建設局長陳大田説，兩個月內完成清查，並提出改善計劃。

內政部營建署「市區道路及附屬工程設計標準」第16條規定，市區道路人行道設計淨寬不得小於90公分。

黃守達指出，許多變電箱的位置亟待改善，隨處可見變電箱占據人行道空間，甚至直接設在人行道中央，走路都有困難，遑論娃娃車、輪椅等，根本過不了，市府應及早盤點，討論對策。

台中市府2015年曾啟動「人行道公有或公用事業違建物排除計畫」針對人行道淨寬未滿90公分的電箱燈控制箱、號誌箱指示箱列為排除目標，至2018年4月已改善各主要道路公有障礙物1008處。改善方法包括移到鄰近公有地、縮小變電箱、地下化等。

張玉嬿說，有變電箱嚴重影響市容，市府應從城市美學的觀點和台電合作，讓醜陋的變電箱成為美麗的小品街景。

張耀中提出，變電箱占人行道、民宅後方私人土地時有所聞，環境雜亂對市容景觀有負面影響，遷移變電箱工程浩繁甚鉅，要求建設局盡快擬計畫早日移除變電箱。

建設局長陳大田表示，兩個月內完成盤點，針對影響人行空間的個案，逐個改善。