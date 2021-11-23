快訊

台中貴族小學手骨粗！砸逾10億元購入南屯萬坪土地

謝和弦、莉婭陷不倫戀…前妻Keanna提告求償 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投廬山地區路面下陷 水保局今動工改善排水

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛廬山地區台14線、投87線路面出現下陷，水保局今起施工改善排水，最快明年4月完工。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛廬山地區台14線、投87線路面出現下陷，水保局今起施工改善排水，最快明年4月完工。記者賴香珊／攝影

南投縣仁愛鄉廬山地區受母安山岩體深層滑動威脅，當地台14線、投87線路面近年緩慢下陷，地方憂心陳情中央，經調查是地下水過多引起，農委會水保局編列400多萬元進行排水溝及橫向集水管改善工程，今動工，最快明年4月完工。

仁愛廬山地區以溫泉聞名，曾享「天下第一泉」美譽，但經921地震及多次颱風豪雨重創，造成溫泉區上方的母安山北坡岩體向下滑動，經監測後逐年位移有走山危機，2012年公告廢止，近年無劇烈變動，部分路段路面卻下陷，居民憂心。

當地精英、合作及都達3村居民串連向行政院中部聯合服務中心陳情，執行長蔡培慧為此邀集農委會水土保持局南投分局、交通部公路總局等單位會勘，經調查發現地下水過多，導致橫向通過的台14線及投87線道路出現路面下陷問題。

水保局表示，為改善該路面下陷問題，今年編列400多萬元進行廬山地區排水溝及橫向集水管改善工程，並於今天動工，其中台14線工區將設置靜水池，埋設高密度聚乙烯水管及洩槽，以利水流順暢排出，並延伸道路擋土牆來保護下邊坡。

而投87線工區則會將在道路邊坡增設橫向集水管20支，改善既有集水管年久失修、淤積不通影響排水等問題，同時進行清淤，藉此提升邊坡排水能力，兩大工區工期粗估需要5個月，最快能在明年4月中旬完工。

只不過，道路施工期間動用大型機具，又逢跨年元旦、農曆春節連假，恐影響當地觀光及居民出入，水保局表示，原則上要求承包廠商周休、連假不施工，同時告知包商每天上午9時前、下午4時後的交通尖峰時段也盡量不施工。

南投縣仁愛廬山地區台14線、投87線路面出現下陷，水保局今起施工改善排水，最快明年4月完工。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛廬山地區台14線、投87線路面出現下陷，水保局今起施工改善排水，最快明年4月完工。記者賴香珊／攝影

水保局 南投

延伸閱讀

臭！彰化石笱排水上千死魚綿延2公里 環保局：缺氧

山坡地回饋金南投批惡法 縣議會決議5年內不徵收

投入7000萬元　台84線北門至學甲12月將刨除重鋪

路面凹陷6公分卻沒照明 5騎士摔致1人亡 承包商遭判刑

相關新聞

影／101歲人瑞天天看聯合報 陳宜謀沒錯過國家大事

聯合報今年70歲社慶，彰化縣田中鎮101歲人瑞陳宜謀自聯合報創辦以來，就一直是最資深的忠實讀者，每天起床洗好臉，就一定要...

白姑大山常有登山客迷路 政府民間設置路程標示減迷途

白姑大山近年來發生多起迷途事件，東勢林區管理處與中華民國山岳協會、台北市山岳協會、桃園市山岳協會、屏東縣笠頂興平山友協會...

臭！彰化石笱排水上千死魚綿延2公里 環保局：缺氧

彰化縣秀水鄉馬興橋與馬鳴一橋之間的石笱排水，今天上午有民眾發現排出現上千條死魚，還傳出惡臭，居民指出，排水溝上游昨天有人...

山坡地回饋金南投批惡法 縣議會決議5年內不徵收

南投縣九成多面積為山坡地，興建住宅、農舍須課徵山坡地回饋金，南投縣民認為是變相懲罰南投人，南投縣議會今天三讀通過，要求農...

精障患者得糖尿病風險高 獅友捐設備助草療診療

衛福部草屯療養院是精神專科醫院，也是糖尿病共同照護網醫療院所，而其收治身精障患者不少同時患有糖尿病，為方便醫師追蹤治療病...

中興新村成立創生創業基地 培訓青年帶動轉型

國發會今天在中興新村光華路99號成立「中興新村地方創生青年創業孵化基地籌備處」，由國發會副主委游建華、中興新村活化辦公室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。