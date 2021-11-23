南投廬山地區路面下陷 水保局今動工改善排水

南投縣仁愛鄉廬山地區受母安山岩體深層滑動威脅，當地台14線、投87線路面近年緩慢下陷，地方憂心陳情中央，經調查是地下水過多引起，農委會水保局編列400多萬元進行排水溝及橫向集水管改善工程，今動工，最快明年4月完工。

仁愛廬山地區以溫泉聞名，曾享「天下第一泉」美譽，但經921地震及多次颱風豪雨重創，造成溫泉區上方的母安山北坡岩體向下滑動，經監測後逐年位移有走山危機，2012年公告廢止，近年無劇烈變動，部分路段路面卻下陷，居民憂心。

當地精英、合作及都達3村居民串連向行政院中部聯合服務中心陳情，執行長蔡培慧為此邀集農委會水土保持局南投分局、交通部公路總局等單位會勘，經調查發現地下水過多，導致橫向通過的台14線及投87線道路出現路面下陷問題。

水保局表示，為改善該路面下陷問題，今年編列400多萬元進行廬山地區排水溝及橫向集水管改善工程，並於今天動工，其中台14線工區將設置靜水池，埋設高密度聚乙烯水管及洩槽，以利水流順暢排出，並延伸道路擋土牆來保護下邊坡。

而投87線工區則會將在道路邊坡增設橫向集水管20支，改善既有集水管年久失修、淤積不通影響排水等問題，同時進行清淤，藉此提升邊坡排水能力，兩大工區工期粗估需要5個月，最快能在明年4月中旬完工。