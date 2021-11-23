有洗衣傳統的沙鹿南勢溪傳汙染 居民籲保護湧泉文化

台中市沙鹿南勢溪上游近4年增加1165戶建物，因未建置汙水下水道系統，民眾反映家庭汙水排入南勢溪，影響南勢溪水質，這條溪水質清澈且終年湧泉，有生態河川之稱，且保有罕見的「洗衣文化」又有遺址，居民向議員反映深恐溪水遭汙染。水利局表示南勢溪上游住宅區於2019年7月已納入污水下水道公告區域，如沒有工業廢水，河川有自淨功能，不致有生態浩劫。

台中市沙鹿南勢溪終年湧泉不斷，溪水冰涼，是海線非常重要的生態河川，市議員楊典忠今在業務質詢表示，今年3月與9月水質混濁變色、起泡泡發出臭味，恐遭汙染。都發局統計2018年至今3年多，上游建物增加745 棟、1165 戶，水利局的汙水系統2039年才施工，南勢溪面臨考驗，他要求加速建置海線汙水下水道系統建置。

楊典忠說，終年湧泉不斷的南勢溪，溪水清澈，隨時有居民來河邊洗衣服，形成特殊的洗衣文化，另有南勢坑遺址，數百年前平埔族人，就曾在南勢溪流域生活，市府應做好保護計劃，溪水長流。聽說市府規劃最快2039年才能施工，他質疑難道18年內都不會有汙水下水道系統？

楊典忠說，當地不少人反映，南勢溪中上游的水質，3月有人在地方「沙鹿之美」臉書社團貼文「有人知道南勢溪怎麼了嗎？水質變濁濁的」9月有民眾傳照片給里長「去洗衣服，看到涵管流出不明液體，魚群暴斃」水質變黃褐色，還有臭味，居民呼籲「南勢溪上游家庭廢水汙染湧泉，希望大家保護湧泉文化」環保局稽查大隊空拍並無工廠排工業廢水，推斷主要來自民生廢水，檢驗水質合格，未達汙染標準。

水利局長范世億表示，南勢溪曾做過自然生態工法，市府每周都會維護一次，有關水質汙染，環保局會加強取締工廠汙水排放，家庭廢水部分，台中市積極接管，海線部分已設計完成，上網發包中。目前台中港特定區第一期第二次修正實施計畫業由內政部營建署核定，先行補助建置主幹管及梧棲區台灣大道以南用戶接管工程，提升接管率。