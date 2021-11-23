影／101歲人瑞天天看聯合報 陳宜謀沒錯過國家大事

聯合報今年70歲社慶，彰化縣田中鎮101歲人瑞陳宜謀自聯合報創辦以來，就一直是最資深的忠實讀者，每天起床洗好臉，就一定要看聯合報，他說，聯合報會刊比較多的政府大事，「真好看」，到現在雖然視力有些衰退，但還是會看標題，不會錯過時事。

彰化縣今年百歲人瑞多達237人，最高齡者為113歲，彰化縣政府今(23)日上午在花壇全國麗園餐廳舉辦高齡同學會，宴請24名百歲人瑞及27對白金婚夫妻家庭，縣長王惠美到場祝福所有長輩「福如東海千千年，壽比南山萬萬歲」，並提醒這些天寒流來，最容易引發心血管疾病，提醒長輩們要做好保暖。

到宴年齡最高的是103歲的社頭鄉的陳許好女士。她早年因87水災在洪流中被人救起，便時時心存感恩茹素念佛，一輩子在田裡忙，直至體力較為退化，生活才交由兒子協助打理，70多歲尚至馬來西亞、東南亞旅遊、80幾歲時還曾爬萬里長城，令人欽佩不已。

田中鎮101歲的陳宜謀，國小學歷在當年已很了不起，原本在公所上班，奉父親之命辭職回家種田，撫養6個弟妹，他腦筋好，工作勤奮，種植的菸草還幾度獲獎，在農忙之餘，仍不忘看報紙，吸收新知。

陳宜謀說，他從23歲就開始看報紙，在有了聯合報以後，就改看聯合報，一直是最忠實的讀者，至今約有70年歲月了。他說，愛看聯合報是因為登了很多「官廳」（政府機關）的新聞，內容都很好看，最近幾年因視力比較不好，只能看「大字」（標題）。

陳宜謀的女兒陳蘇說，父親每天早上六點半一起床，洗好臉，就開始看聯合報，然後再吃早餐，數十年如一日，如果報紙來晚了，還會催問家人，看報是他每天的功課。