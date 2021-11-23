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時代力量台中黨部到顏寛恒服務處下辯論書 質疑濫用職權
時代力量台中黨部人員今天到台中市沙鹿區顏寬恒與妹台中市副議長顏莉敏服務處，要遞交辯論書，要求顏寛恒針對媒體踢爆他當立委時，被控協助家族企業奪取台中港105號碼頭營運權一事，別閃躲、站出來辯論說清楚，清水警分局大批員警到場維持秩序，服務處無人回應，沒人接下辯論書。
時代力量台中黨部人員下午到顏寛恒服務處，時代力量台中黨部執行長詹昕諺和副執行長吳佩芸與黨部人員到場，吳佩芸表示，今天針對前立委顏寬恒日前遭媒體踢爆在立委任內透過質詢、預算凍結等方式，強行要求港務公司變更碼頭自營計畫，助家族企業奪取台中港105號碼頭營運權一事，遞交公開辯論書，想當面邀請顏寬恒出面說清楚，就濫用職權牟取家族利益一事進行辯論，她說顏不能只回應「不實指控」就沒事。
服務處人員無人出面，吳佩芸按大門自動門鈕，無法打開，她說將再寄出辯論書到顏寛恒服務處，希望他出面說清楚。
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