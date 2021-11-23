中市東南區綠帶零散 民代籲有另一條草悟道

台中市東南區大智路打通後， 以台中火車站幅線區域發展看好，藍綠議員邱素貞、李中與陳淑華指出，東南區的綠帶零散分佈，在鐵路高架化與大智路打通後「打鐵趁熱」，及早串連東、南區零散綠帶，打造東南區「文學道」媲美西區草悟道的休憇環境。

市府都發局指出，東南區有中興大學、國立台中圖書館等文教用地，市府規劃「文學道」為主題，向營建署提出「城南之心計畫」打開興大園道、立德園道、東峰公園、國光國小校園圍牆及街角文學廣場，串連大智公園、東峰公園、立德東街綠園道，年底完工，串連中興大學周邊大里溪大康橋計畫、綠川下游改造計畫等，預計2022年完工。

市議員邱素貞、陳淑華希望市府打通大智路後，再打鐵趁熱。邱素貞說，東南區有多條綠園道，結合打開校園圍牆，塑造特色「文學道」可媲美西區「草悟道」。

李中表示，水利局施作綠川二期與三期水岸環境，形成環河綠帶，但東南區現有綠帶，如東區的立德東街、東光園道，南區的興大園道、南和園道，分散破碎，在地居民希望有類似西區草悟道的設計。