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臭！彰化石笱排水上千死魚綿延2公里 環保局：缺氧

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣秀水鄉馬興橋與馬鳴一橋之間的石笱排水出現死亡魚群，縣府環保局人員到場勘查檢測水質。圖／彰化縣府提供
彰化縣秀水鄉馬興橋與馬鳴一橋之間的石笱排水出現死亡魚群，縣府環保局人員到場勘查檢測水質。圖／彰化縣府提供

彰化縣秀水鄉馬興橋與馬鳴一橋之間的石笱排水，今天上午有民眾發現排出現上千條死魚，還傳出惡臭，居民指出，排水溝上游昨天有人放水，懷疑是因為工廠排廢水導致，彰化縣府環保局立即派員勘查，初步檢測是因溶氧不足造成魚群死亡。

民眾發現大量魚屍分布在銜接馬興村、鶴鳴村的橋梁下以及岸邊，排水溝中間還有零星的魚屍，分布範圍約有2公里長，現場水流緩慢靜止，臭味明顯。

馬興村長陳明灶指出，死魚的數量太多，會請環保局協助處理。石苟排水溝經過彰化二水鄉、社頭鄉、員林市等多個鄉鎮，最後從鹿港鎮出海，昨天上午上游有人放水，排水溝水位上升，不知道是否是排水溝兩邊的工廠排廢水才導致大批魚類死亡。

彰化縣府環保局指出，接獲通報後立即派員到現場排水進行初步檢測結果，溫度為21.8度，溶氧為2.99mg/L，pH為7.64呈中性，在沿線巡視未發現廢(污)水不當排放的狀況，初步研判為溶氧不足，且巡下游至頂番婆閘門巡視，該閘門關閉導致水滯留，研判昨夜缺氧才導致魚群大量死亡。

彰化縣秀水鄉馬興橋與馬鳴一橋之間的石笱排水，上午有民眾發現排出現上千條死魚。記者林敬家／攝影
彰化縣秀水鄉馬興橋與馬鳴一橋之間的石笱排水，上午有民眾發現排出現上千條死魚。記者林敬家／攝影

社頭鄉 鹿港

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