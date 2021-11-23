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一蘭拉麵台中店24日開幕 房仲為客戶來排隊

中央社 / 台中23日電

日本一蘭拉麵2號店落腳台中，將於24日上午10時開幕，由於前3名來店禮可獲限量拉麵碗，今天已有粉絲排隊，首名2天前就來排隊，還有1名房仲為了客戶心願也來排隊。

過去許多慕名一蘭拉麵的中南部消費者，想要一飽口福，只能前往台北排隊品嚐，如今一蘭拉麵將進駐台中七期，不少中部消費者已經引頸期待。

一蘭拉麵行銷公關林宛瑩接受採訪時指出，一蘭拉麵第1家店於2017年進駐台北市後，原本去年就要到台中市展店，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，台中店直到今年底才開幕，未來希望能在台灣展店4到5家。

台中店位於七期朝富路面對秋紅谷，將於24日上午10時起開幕，前3名進店者可獲得非賣品的一蘭拉麵碗1個，前1500名進店者可獲得台中店專屬紀念品1份。

雖然明天才開幕，一蘭拉麵門口已有粉絲排隊，前2名排隊者是科大學生，其中的楊姓男大生表示，他與朋友是21日晚上11時過來排隊，不只是為了限量的拉麵碗，也為了體驗排隊的過程。

至於第3名排隊者是蕭姓男房仲，他指出，由於他的客戶也想要得到拉麵碗，為了幫客戶達成心願，他決定過來排隊。還有排在第5名的吳姓小姐表示，因為姐姐喜歡拉麵碗，所以來幫姐姐排隊，雖然沒有排在前3名，仍然抱著一絲希望，也許排前面的人臨時放棄。

拉麵 一蘭 疫情

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