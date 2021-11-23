山坡地回饋金南投批惡法 縣議會決議5年內不徵收

南投縣九成多面積為山坡地，興建住宅、農舍須課徵山坡地回饋金，南投縣民認為是變相懲罰南投人，南投縣議會今天三讀通過，要求農業處停止徵收，且不能將未繳回饋金民眾移送行政執行署，南投縣政府表示會遵守議會決議，並請立委爭取農委會停止徵收回饋金。

南投縣議會2年前便要求縣府停止課徵收坡地回饋金，卻有民眾因未繳回饋金遭農業處移送行政執行處，縣議員相當氣憤，認為農業處不遵守決議，也讓民眾無辜被移送。南投農業處表示，議會停徵決議未獲農委會同意，因此仍得徵收回饋金。

議員蕭志全、曾振炎等10人提案，要求縣府落實執行農舍、農業用地及房屋使用的開發免徵回饋金。蕭志全說，縣民自己蓋房子卻要繳回饋金，有的回饋金要數十萬元，縣府應保障縣民居住權益，要求農業處不能再移送民眾，農業處長陳瑞慶承諾不會移送未繳回饋金民眾。

議長何勝豐追問，以後農業處真的不徵收回饋金、不移送執行處？陳瑞慶說，在期限內不會移送執行處。何勝豐說，縣長林明溱也認為，農民自己蓋房子居住，除了房屋稅還要徵收回饋金，工業區卻不用徵收相當不合理。

為保護縣民權益，縣長才堅持不徵收回饋金，但山坡地回饋金依規定5年內徵收，農業處依法行政可以理解，但須把相關法令說清楚，不要回答的模稜兩可，讓民眾誤以為真的不再交回饋金，反而期限到又被移送，讓縣長和議會善意被民眾誤解。