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精障患者得糖尿病風險高 獅友捐設備助草療診療

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國際獅子會台中300C2區第4專區今捐贈沙遊治療設備及物件，協助草療治療發展遲緩、自閉症或情緒障礙的兒少。記者賴香珊／攝影
國際獅子會台中300C2區第4專區今捐贈沙遊治療設備及物件，協助草療治療發展遲緩、自閉症或情緒障礙的兒少。記者賴香珊／攝影

衛福部草屯療養院是精神專科醫院，也是糖尿病共同照護網醫療院所，而其收治身精障患者不少同時患有糖尿病，為方便醫師追蹤治療病人，國際獅子會捐贈數位眼底攝影機及民生物資，並為幫助身心障兒少更加碼購置沙遊治療設備及物件。

草屯療養院指出，罹患糖尿病的時間越長，產生視網膜病變導致失明的風險越高，其中精障患者得到糖尿病是一般人的2倍，而院內收治1400床病友就有約3成是共病者，若能及早發現罹病治療，避免病情加重，可降低家屬及醫護照護負擔。

國際獅子會台中300C2區第4專區獲悉，為幫助精障者，方便醫師治療病友精神狀況，一併追蹤其視力狀況，結合轄下第6、7區及大里、大里草湖、中縣成功、亞芯等4分會，今捐贈數位眼底攝影機、沙遊治療設備、白米及救助金5萬元。

該專區主席陳俊宏說，精神病人及其家庭不少「因病而貧」成了弱勢中的弱勢，為此幫忙購置設備，也減輕醫護負擔；然在探訪過程也發現該院仍有許多發展遲緩、自閉症或情緒障礙的兒少需協助關懷，再加碼捐贈「沙遊治療設備及物件」。

草療表示，「沙遊」是近年較新穎的治療設備，針對心智為發展完全、自閉或受到心理創傷不願開口等兒少患者，透過沙遊工具讓其遊戲排列，找出其中象徵意涵，達到患者與心理師溝通，再從中診斷給予治療。

草屯療養院院長藍祚鴻說，獅友捐贈數位眼底攝影機，對於延緩病友惡化，保留或改善視力有極大幫助，沙遊設備則能有效協助兒少病友心理健康，給予該院最實質的醫療協助；而其捐贈的民生物資，後續也都將供給社區復健中心共餐使用。

為幫助精障者，方便醫師追蹤病友視力狀況，國際獅子會台中300C2區第4專區捐贈數位眼底攝影機。記者賴香珊／攝影
為幫助精障者，方便醫師追蹤病友視力狀況，國際獅子會台中300C2區第4專區捐贈數位眼底攝影機。記者賴香珊／攝影
國際獅子會台中300C2區第4專區今捐贈沙遊治療設備及物件，協助草療治療發展遲緩、自閉症或情緒障礙的兒少。記者賴香珊／攝影
國際獅子會台中300C2區第4專區今捐贈沙遊治療設備及物件，協助草療治療發展遲緩、自閉症或情緒障礙的兒少。記者賴香珊／攝影
國際獅子會台中300C2區第4專區今捐贈數位眼底攝影機、沙遊治療設備及民生物資等給草屯療養院。記者賴香珊／攝影
國際獅子會台中300C2區第4專區今捐贈數位眼底攝影機、沙遊治療設備及民生物資等給草屯療養院。記者賴香珊／攝影
為幫助精障者，方便醫師追蹤病友視力狀況，國際獅子會台中300C2區第4專區捐贈數位眼底攝影機。記者賴香珊／攝影
為幫助精障者，方便醫師追蹤病友視力狀況，國際獅子會台中300C2區第4專區捐贈數位眼底攝影機。記者賴香珊／攝影

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