快訊

直播／今無本土、無死亡 增7例境外移入個案

政院網站神秘「614-1整修工程」 透露空軍天弓飛彈營擴編進駐新竹機場？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中興新村成立創生創業基地 培訓青年帶動轉型

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中興新村成立地方創生青年創業孵化基地籌備處，成為地方創生培訓基地。圖／國發會提供
中興新村成立地方創生青年創業孵化基地籌備處，成為地方創生培訓基地。圖／國發會提供

國發會今天在中興新村光華路99號成立「中興新村地方創生青年創業孵化基地籌備處」，由國發會副主委游建華、中興新村活化辦公室主任吳文貴、工業技術研究院執行長黃新鉗共同揭牌，中興新村將承接地方創生新任務，輔導個案至少40案，加速帶動中興新村活化與落實地方創生政策推動。

游建華說，地方創生政策推動將近三年，已在台灣各地陸續開花結果，中興新村閒置空間將活化作為創生培力及青年創業基地，並以光華里眷舍群10戶作為第一期場域，接續編列經費整修「前車輛行車事故鑑定會」與「松園四館」及中興牌樓左右兩處服務中心，作為第二期地方創生與青年創業孵化團隊進駐、地方創生常設展覽與商業前測中心。

國發會107年承接中興新村活化任務，從現況盤點至辦公廳舍整修和恢復行政機能之活化政策，這次地方創生成為串連中部人、產、地結合的青年創業培訓重鎮，希望在工業技術研究院專業營運，結合優美環境，綠意盎然的空間，開發新的發想與創意，藉由青年創業為中興新村帶來新活力。

來賓和居民也期許中興新村藉由地方創生，讓更多青年找到返鄉工作與創業機會，中興新村有美麗的地景和人文特色，未來進駐團隊、還是青年創業都能在孵化基地學習發揮創意與潛能，為地方帶來產業創新和文化傳承的效果，改變中興新村沒落的印象。

中興新村成立地方創生青年創業孵化基地籌備處，成為地方創生培訓基地。圖／國發會提供
中興新村成立地方創生青年創業孵化基地籌備處，成為地方創生培訓基地。圖／國發會提供

中興新村 青年 創業

延伸閱讀

國1后里大雅段拓寬可行性評估過關 2030年底完工

中國工程師學會110周年 響應政府六大戰略加速台灣轉型

林內焚化廠轉型綠營轟換湯不換藥 雲林縣長張麗善：操之過急

花蓮蚊子館拚翻身 議員促陽光電城轉型「花原流」

相關新聞

冬令進補大啖魚蝦蟹貝 選購有撇步才不會踩雷

冬令進補，很多人酷嗜海鮮、水產品，但如果吃到不新鮮，很容易引起嘔吐、腹瀉等不適症狀，反而壞了身子，彰化縣衛生局教導消費者...

彰化羽毛肥工廠惡臭超標4倍 被檢舉270次累計罰259萬

彰化縣大村鄉同益公司長期排放惡臭廢氣，居民苦不堪言，環保局多次稽查、裁處仍持續有民眾陳情臭味，環團與民意代表要求縣府硬起...

精障患者得糖尿病風險高 獅友捐設備助草療診療

衛福部草屯療養院是精神專科醫院，也是糖尿病共同照護網醫療院所，而其收治身精障患者不少同時患有糖尿病，為方便醫師追蹤治療病...

中興新村成立創生創業基地 培訓青年帶動轉型

國發會今天在中興新村光華路99號成立「中興新村地方創生青年創業孵化基地籌備處」，由國發會副主委游建華、中興新村活化辦公室...

20年力作「尋找神話之鳥」野鳥協會12月11日台中包場

台灣野鳥協會邀請彰化縣野鳥協會、雲林縣野鳥協會、荒野台中分會的團體包場，12月11日周六下午3點半將在台中Tiger威秀...

台中綠地僅4.51% 議員：減額重劃加速發展市府沒本生意

台中市都市計畫廣義綠地只占4.51%，不及都計法規定10%的一半，市議員吳敏濟指出，尤其大甲都市計畫區綠地開闢率敬陪末座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。