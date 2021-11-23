中興新村成立創生創業基地 培訓青年帶動轉型

國發會今天在中興新村光華路99號成立「中興新村地方創生青年創業孵化基地籌備處」，由國發會副主委游建華、中興新村活化辦公室主任吳文貴、工業技術研究院執行長黃新鉗共同揭牌，中興新村將承接地方創生新任務，輔導個案至少40案，加速帶動中興新村活化與落實地方創生政策推動。

游建華說，地方創生政策推動將近三年，已在台灣各地陸續開花結果，中興新村閒置空間將活化作為創生培力及青年創業基地，並以光華里眷舍群10戶作為第一期場域，接續編列經費整修「前車輛行車事故鑑定會」與「松園四館」及中興牌樓左右兩處服務中心，作為第二期地方創生與青年創業孵化團隊進駐、地方創生常設展覽與商業前測中心。

國發會107年承接中興新村活化任務，從現況盤點至辦公廳舍整修和恢復行政機能之活化政策，這次地方創生成為串連中部人、產、地結合的青年創業培訓重鎮，希望在工業技術研究院專業營運，結合優美環境，綠意盎然的空間，開發新的發想與創意，藉由青年創業為中興新村帶來新活力。