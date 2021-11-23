聽新聞
test
0:00 / 0:00
中興新村成立創生創業基地 培訓青年帶動轉型
國發會今天在中興新村光華路99號成立「中興新村地方創生青年創業孵化基地籌備處」，由國發會副主委游建華、中興新村活化辦公室主任吳文貴、工業技術研究院執行長黃新鉗共同揭牌，中興新村將承接地方創生新任務，輔導個案至少40案，加速帶動中興新村活化與落實地方創生政策推動。
游建華說，地方創生政策推動將近三年，已在台灣各地陸續開花結果，中興新村閒置空間將活化作為創生培力及青年創業基地，並以光華里眷舍群10戶作為第一期場域，接續編列經費整修「前車輛行車事故鑑定會」與「松園四館」及中興牌樓左右兩處服務中心，作為第二期地方創生與青年創業孵化團隊進駐、地方創生常設展覽與商業前測中心。
國發會107年承接中興新村活化任務，從現況盤點至辦公廳舍整修和恢復行政機能之活化政策，這次地方創生成為串連中部人、產、地結合的青年創業培訓重鎮，希望在工業技術研究院專業營運，結合優美環境，綠意盎然的空間，開發新的發想與創意，藉由青年創業為中興新村帶來新活力。
來賓和居民也期許中興新村藉由地方創生，讓更多青年找到返鄉工作與創業機會，中興新村有美麗的地景和人文特色，未來進駐團隊、還是青年創業都能在孵化基地學習發揮創意與潛能，為地方帶來產業創新和文化傳承的效果，改變中興新村沒落的印象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言