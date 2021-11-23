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彰化羽毛肥工廠惡臭超標4倍 被檢舉270次累計罰259萬

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣大村鄉黃厝村美港路上的同益羽毛工廠汙染問題，環團與縣議員召開「守護健康家園，反對同益汙染，還我清新空氣！」記者會。記者林敬家／攝影
彰化縣大村鄉黃厝村美港路上的同益羽毛工廠汙染問題，環團與縣議員召開「守護健康家園，反對同益汙染，還我清新空氣！」記者會。記者林敬家／攝影

彰化縣大村鄉同益公司長期排放惡臭廢氣，居民苦不堪言，環保局多次稽查、裁處仍持續有民眾陳情臭味，環團與民意代表要求縣府硬起來，要求業者立即改善，否則停工，彰化縣府環保局指出， 業者一年內若違反兩次空氣污防治法同樣行為視為情節重大，環保局就會處予停工，「可以停工一定不會罰款了事，該罰款的也不會當沒事。」

根據環保署公害陳情系統，從2018年1月到今年8月間，同益公司遭民眾陳情檢舉案件，累績高達270次以上，其中超過90%以上都是屬於異味汙染物，社群臉書還有反同益公司的粉絲頁，環團與民代今天到縣府廣場抗議，要求縣府解決居民困擾。

同益公司多次違反空污、水污以及廢棄物清理法等，也讓環保局相當頭痛，彰化縣府環保局長江培根說，針對同益公司從2019年到今年共稽查了134次，從去年11月到現在已裁處259萬元，尤其針對未經許可，就擅自設置蒸煮設備重罰160萬並立即停工，這段時間針對惡臭部分也進行5次異味採樣，業者在工廠附近裝了許多監視器，對於外來陌生人員警覺高，稽查人員難以進廠進行煙道檢測，只能透過周界污染檢測，會持續監測採樣。

時代力量員林區主任鄭宇焱說，同益公司專門生產羽毛粉及羽毛肥，長期違反環保法令，惡意排放如動物腐屍般的廢氣、廢水，近日與環保局一起到場採樣，業者表示會改善，也會考慮工廠的未來，但時間這麼久，問題始終存在。

日前舉辦說明會，居民反映業者常在深夜11點到凌晨2點間排放，半夜被臭醒，關緊門窗也會飄進來，連衣服也不敢曬在戶外，冬天吹北風更是受不了。

彰化環保聯盟總幹事施月英表示，同益公司屬於違章建築，工廠位在農牧用地、及丁建用地上，2020年11月30日環保局派員稽查，執行周界異味汙染物檢測，經檢測結果異味污染物排放濃度為242，汙染濃度超標4.8倍以上。

彰化縣議員張欣倩說，同益公司惡臭存在多年，居民時常抗議，最後都不了了之，有時業者半夜排放廢氣，環保局稽查人員無法及時到場，讓惡臭惡性循環。

彰化縣府環保局長江培根（右二）承諾持續針對同益公司監測採樣。記者林敬家／攝影
彰化縣府環保局長江培根（右二）承諾持續針對同益公司監測採樣。記者林敬家／攝影

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