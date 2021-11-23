白姑大山設置86面山徑路標 減少登山迷途

民眾攀登白姑大山迷途事件頻傳，東勢林管處與多個單位合作，在登山路線沿途每100公尺設置路程標示，共設置86面，希望有效指引登山路徑，減少迷途事件發生。

東勢林區管理處今天發布新聞稿表示，依據相關研究發現，山難十大類型中，以迷途、墜崖（跌倒）事件佔大部分，近期因疫情解封，國內登山活動人數大幅增加，其中白姑大山108年至今共發生5起迷途失聯，甚至造成2名登山客因而死亡。

為強化民眾登山安全，東勢林管處與南投縣政府消防局、台中市政府消防局在10月初共同研商，達成設置簡易路標共識後，與民間團體中華民國山岳協會接洽，透過公私協力合作方式，完成山徑簡易路標設置。

東勢林管處與山岳協會表示，白姑大山登山入口處，有完整的指引說明，呼籲登山者出發前能瞭解清楚，路標採用反光材質，提高夜間或濃霧中的辨識度，如果不幸遇到狀況，可利用里程數作回報，救援人員即能快速清楚你的位置。