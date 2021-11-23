20年力作「尋找神話之鳥」野鳥協會12月11日台中包場

台灣野鳥協會邀請彰化縣野鳥協會、雲林縣野鳥協會、荒野台中分會的團體包場，12月11日周六下午3點半將在台中Tiger威秀影城，與導演梁皆得一起看「尋找神話之鳥」電影，搶在全台上映12月17日之前。

生態紀錄片導演梁皆得最新作品「尋找神話之鳥」描述黑嘴端鳳頭燕鷗的故事，繼「老鷹想飛」之後，梁皆得再次發表記錄超過20年的生態影片，跨國及跨單位進行神話之鳥的紀錄，內容珍貴。

上映時段在12月11日周六下午3點半到4點開始，2點40分開始取票，每人票價250元，預計名額272人，片長91分鐘。詳情及報名請連結：https://forms.gle/DpkAWguBsaHrxrd4A

梁皆得在1979年因台灣野鳥協會創會理事長吳森雄啟蒙，進入鳥類世界。

多年來在鳥類專家劉小如老師的帶領下，國內外的學者專家跨國合作，對全世界僅有一百多隻的黑嘴端鳳頭燕鷗長年調查研究。梁皆得投入20幾年的研究與記錄，歷時兩年多的編製完成影片，揭開黑嘴端鳳頭燕鷗神秘的面紗。

影片訴說，黑嘴端鳳頭燕鷗1861年在印尼被採集到，但究竟族群有多少？在那裡繁殖，又會飛到哪裏，一直沒有完整的科學證據，許多的謎都待解答。

梁皆得從物種差異、科學研究、生態平衡到環境影響等，告訴觀眾黑嘴端鳳頭燕鷗所面臨的困境，我們能為這珍貴的物種做些什麼呢？

這部影片不僅能欣賞到鳥類生態的奧妙，並透過實際的行動支持這部寶貴的生態紀錄影片。