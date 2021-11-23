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台中綠地僅4.51% 議員：減額重劃加速發展市府沒本生意

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳敏濟建議市府採減頦
台中市議員吳敏濟建議市府採減頦

台中市都市計畫廣義綠地只占4.51%，不及都計法規定10%的一半，市議員吳敏濟指出，尤其大甲都市計畫區綠地開闢率敬陪末座。他呼籲市府推「減額市地重劃」一半土地變更為建地還地主，市府也可早日開發，有利地方。副市長黃國榮表示，值得參考，會與相關單位討論。

吳敏濟指出，台中市公園綠地還有很大成長空間，都市計劃法第45條規定，廣義綠地面積不得少於全部計畫面積的10%。台中市總面積4.51%，甲安埔更少，大甲都市計畫區4.29%，大甲（日南地區）2.57%，外埔0.68%，大安0.38%。

吳敏濟說，根據營建署統計，台中市2015年到2019年呈下滑趨勢，人口緩增只是指標下滑原因之一，但市府2018只增加2.46公頃，2019年只有0.74公頃，幾乎停頓。

大甲都市計畫公園用地開闢率23.21%、兒童遊樂場16.06%。吳敏濟說，大甲（日南地區）都市計畫公園用地28.43%，兒童遊樂場17.73%。至今都市計畫區綠地開闢率均為0，公園與綠地二項都是各都市計畫區倒數第一，令人遺憾。

吳敏濟說，如果市府拿不出經費徵收，與其坐等遙遙無期，不如積極推「減額市地重劃」加速開發。

他解釋，一半的土地透過都市計畫通盤檢討，將地目變更為建地返還給原地主，市府取得另一半的土地開發，部分做為抵費地出售，取得開發經費，市府不需編列預算，加速開闢綠地。

高雄小巨蛋即成功案例，「減額市地重劃」縮減公共設施用地，可縮減部分土地變更為建築用地及其他公共設施用地，再勘定為市地重劃區，市府取得公設用地，地主解套，帶動地方繁榮，創造三贏。

減額重劃可解決部分的問題，副市長黃國榮表示，將與建設及都發局研議。開發業者指出，減額重劃可說是二次重劃，把政府沒錢開發的公共設施，部分還地主，部分重劃後歸公，但有利有弊，減少公共設施。

都市計畫 台中市 建築

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