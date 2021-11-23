冬令進補大啖魚蝦蟹貝 選購有撇步才不會踩雷

冬令進補，很多人酷嗜海鮮、水產品，但如果吃到不新鮮，很容易引起嘔吐、腹瀉等不適症狀，反而壞了身子，彰化縣衛生局教導消費者選購新鮮魚蝦蟹貝等海鮮的小撇步，並提醒運送或帶回家的路上，要注意保持低溫環境，避免滋生細菌並產生質變，

衛生局引用衛生福利部食品藥物管理署「食藥好文網」內容，提供以下選購海鮮的建議：

1、去市場買魚要注意三祕訣「看、按、聞」，才不會買到劣貨。購買生鮮魚類，應注意其外觀是否完整有光澤，魚眼清澈明亮，再用手壓壓看魚體的緊實度，最後再聞一聞，不新鮮的魚會因細菌侵入魚肉內，變得有腐臭味。

2、選購貝類時，可取兩顆貝類彼此輕敲，聲音清脆，代表新鮮度較佳，聲音較悶則較不新鮮，並以未開殼、無臭味者為佳。

3、購買生鮮蝦子，應先觀察蝦子的蝦鬚是否完整、無斷鬚，注意其蝦頭與蝦身是否緊密接連無鬆脫，再聞看看有無腥味，最後再稍微按壓蝦肉的彈性，觀察蝦頭及蝦肉的光澤度。

4、蟹形完整飽滿，蟹腿及蟹鰲無脫落，蟹殼有光澤，可用手掂一掂，如果感覺沉甸甸者較為飽滿，可用手指輕觸螃蟹的眼睛，觀察其的反射動作，以活力者為佳。

5、花枝、小卷、魷魚選購時以眼睛明亮，表皮鮮豔完整，身體光澤度及透明度高，且無腥臭味者為佳。