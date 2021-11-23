一夜氣溫驟降 彰化有2人送醫到院無呼吸心跳

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
昨天晚間起，氣溫驟降，彰化縣消防局表示，到今天清晨8時為止，彰化縣各有一名60歲及75歲男子送醫OHCA(到院無呼吸心跳）。照片／消防局提供
昨天晚間起，氣溫驟降，彰化縣消防局表示，到今天清晨8時為止，彰化縣各有一名60歲及75歲男子送醫OHCA(到院無呼吸心跳）。照片／消防局提供

昨天晚間起，氣溫驟降，彰化縣消防局表示，到今天清晨8時為止，彰化縣各有一名60歲及75歲男子送醫OHCA(到院無呼吸心跳），雖然無法判定是否與天冷有關，仍呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病

消防局表示，由於昨天白天出太陽，氣溫還算溫暖，但到晚間才開始有明顯低溫，隨著今天白天又可能氣溫回升，如此溫度起起落落，一些有心血管疾病患者尤其必須留意，如果覺得不舒服應盡速就醫。

彰化縣消防局引述醫師的提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

保暖 心血管疾病

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