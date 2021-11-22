氣溫驟降 彰化縣政府寒夜發放街友熱食及禦寒服務

今晚（22日）冷氣團來襲，氣溫預估驟降至12度，彰化縣政府啟動低溫關懷機制，晚間分別在彰化火車站及員林公園，發放熱食及禦寒物資，並對街友提供夜間外展開關懷服務。

彰化縣長王惠美是配合彰化市光華社區發展協會及財團法人人安社會福利慈善事業基金會彰化平安站，在彰化市彰化火車站前廣場發放熱食及禦寒物資，並對街友提供夜間外展關懷服務，副縣長洪榮章則在員林公園，結合愛加倍社區服務協會關懷街友服務。

王惠美說，彰化縣政府在南、北彰化各有一場關懷寒士活動，希望藉由發放熱騰騰的麵、湯，並贈送寒士保暖的衣服、睡袋等，讓他們度過這波低溫。也提醒鄉親，這幾天記得要穿保暖的衣服，務必讓自己的身體狀況保持良好，顧好身體。

王惠美表示，如果寒士有需要安置的話，南彰化由愛加倍社區服務協會，北彰化由人安社會福利慈善事業基金會，可以與這兩個單位聯絡，或是撥打1957專線，就有專人為您做相關的安置。

社會處表示，本次「溫暖街友心 讓愛飄揚」發放街友熱食活動，由彰化市光華社區發展協會及員林市愛加倍社區服務協會準備炒麵、炒米粉、湯等熱食共400份，彰化縣政府及人安社會福利慈善事業基金會準備禦寒外套、背心、睡袋及暖暖包等禦寒物資依街友需求發放。