快訊

帛琉總統批沒台帛航班 華航：12月合計6個來回航班

大汪海島婚轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中福科路等不到「燙平」 建設局：擬分段施工

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊正中指出福科路嚴重龜裂，要求市政府盡快改善。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊正中指出福科路嚴重龜裂，要求市政府盡快改善。記者陳秋雲／攝影

台中市議員楊正中指西屯區福科路道路嚴重龜裂，民眾盼不到「燙平專案」，要求建設局先分段施作。另建議建設局早日開通漢翔路，解決西屯路塞車問題。

楊正中說，西屯區溪西地區近年都在做自來水及汙水管的改善工程，道路坑坑巴巴，特別是福科路在東大路至安和路段，道路龜裂更嚴重，影響機車交通安全。

建設局表示，福科路已燙平環中至安和路段，其餘則因經費及汙水下水道等工程，將分段完工。

楊正中説，燙平做一半，民眾向他反映，福科路在東大至福林路段明明居住人口最多，但道路破損最嚴重。

楊正中表示福科路路幅長且寬，所費不貲，雖預算有限，但該做的還是要做，他要求建設局應分批施作，先把人口密集、道路使用頻繁的路段列優先。

建設局局長陳大田說目前已擬定分段施作的計畫。養工處處長彭岑凱也說先前初步已針對汙水工程區域外的先實施，不過考量到效率與成本，將納入汙水工區域一併辦理。

另楊正中指出，現在中科西南向聯外道路工刻正進行施作，預計明年完工通車，但該路段通車後僅連通西屯路三段。當地集合式住宅密集、交通流量大，每逢上下班時刻就是塞，加上沒連通水湳經貿園區，民眾還得繞道中科路，造成中科路一起塞。

楊正中認為，漢翔路在台中市都市計畫分區已規劃40M道路通至中科西南向聯外道路，但目前僅開闢環中路至文華路段，即便中科西南向聯外道路做完之後，仍舊無法解決當地交通壅塞問題，因為車輛全部被引流到西屯路一起塞，他也建議建設局回去盡速研議開闢漢翔路的期程。

福科路道路嚴重龜裂，影響觀瞻及交通安全。圖／楊正中提供
福科路道路嚴重龜裂，影響觀瞻及交通安全。圖／楊正中提供

台中市 塞車

延伸閱讀

議員批衛福部爛規定 中市公園多滑梯與搖搖馬超無趣！

台中大安虹橋新地標 市府：拚今年底發包串連海線觀光

大學新考招消滅社會組數學 台中議員要求教局反映民怒

台中購物節沒效益數字會說話？ 市府：學術分析後公布

相關新聞

負債建社宅讓蔡英文總統剪綵？ 議員：中央擺爛有居住正義嗎

台中市議員李中今質詢指出，中央為了讓蔡英文總統為社宅剪綵，中央不作為就威脅地方政府拚命建社宅。他說，監察院提出報告，現階...

2022台中消防猛男美女秀肌肉 民眾捐血可獲得消防月曆

台中市政府消防局今發表2022年消防形象月曆，12位男性及4位女性消防員參與拍攝，展現專業，每個月份介紹水箱車、直線雲梯...

台中福科路等不到「燙平」 建設局：擬分段施工

台中市議員楊正中指西屯區福科路道路嚴重龜裂，民眾盼不到「燙平專案」，要求建設局先分段施作。另建議建設局早日開通漢翔路，解...

南投健走節12月健康登場 完走再抽電動機車、平板

疫情趨緩漸解封，為鼓勵民眾到戶外活動，南投縣政府舉辦「2021南投健行節」，精選南投市撼龍步道、雙龍七彩吊橋步道辦理健行...

彰化員林市長之戰出現煙硝味 陳秋蓉批公所移樹浪費公帑

前彰化縣議員陳秋蓉最近po文批評員林市公所在今年初元宵燈會為了佈置燈區，把員林市八條通三角綠地綠意盎然的真柏（又名偃柏）...

台中消防月曆今出爐 盧秀燕打趣：有朋友從中找女婿媳婦

台中市消防局邀請16位男女消防隊員擔任明年度消防月曆的形象大使，今天消防局在市政府廣場，舉辦月曆發表記者會，明年主題以「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。