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台中福科路等不到「燙平」 建設局：擬分段施工
台中市議員楊正中指西屯區福科路道路嚴重龜裂，民眾盼不到「燙平專案」，要求建設局先分段施作。另建議建設局早日開通漢翔路，解決西屯路塞車問題。
楊正中說，西屯區溪西地區近年都在做自來水及汙水管的改善工程，道路坑坑巴巴，特別是福科路在東大路至安和路段，道路龜裂更嚴重，影響機車交通安全。
建設局表示，福科路已燙平環中至安和路段，其餘則因經費及汙水下水道等工程，將分段完工。
楊正中説，燙平做一半，民眾向他反映，福科路在東大至福林路段明明居住人口最多，但道路破損最嚴重。
楊正中表示福科路路幅長且寬，所費不貲，雖預算有限，但該做的還是要做，他要求建設局應分批施作，先把人口密集、道路使用頻繁的路段列優先。
建設局局長陳大田說目前已擬定分段施作的計畫。養工處處長彭岑凱也說先前初步已針對汙水工程區域外的先實施，不過考量到效率與成本，將納入汙水工區域一併辦理。
另楊正中指出，現在中科西南向聯外道路工刻正進行施作，預計明年完工通車，但該路段通車後僅連通西屯路三段。當地集合式住宅密集、交通流量大，每逢上下班時刻就是塞，加上沒連通水湳經貿園區，民眾還得繞道中科路，造成中科路一起塞。
楊正中認為，漢翔路在台中市都市計畫分區已規劃40M道路通至中科西南向聯外道路，但目前僅開闢環中路至文華路段，即便中科西南向聯外道路做完之後，仍舊無法解決當地交通壅塞問題，因為車輛全部被引流到西屯路一起塞，他也建議建設局回去盡速研議開闢漢翔路的期程。
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