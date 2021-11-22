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品質產量穩 南投草屯青農李育銘成功種出斑比洋香瓜

中央社 / 南投縣22日電

草屯青農李育銘投入斑比洋香瓜種植，今年品質與產量達到穩定，甜度可達17度、每粒大小一致且適中，秋作產量估達2600公斤，李育銘說，希望斑比洋香瓜成為草屯農產明日之星。

國立嘉義大學農場管理進修學士學位學程首屆公費生李育銘返鄉跟隨父親李文宏務農，2019年投入試種「斑比洋香瓜」，今年達到品質與產量穩定，今天辦理成果發表會，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧出席稱讚說，甜度可達17度，又大又脆，送禮大方、精緻。

蔡培慧致詞時表示，為鼓勵農校生投身農業，她長期規劃農業公費生制度，希望讓務農專業制度化，因此，她擔任立法委員期間成功擴大大專校院農業公費專班員額，就是希望鼓勵有志或原本家裡就務農的學生精進農業學理與科技，同時學習商業管理及行銷經營。

李育銘表示，父親在草屯鎮種植栗子南瓜，他跟在父親身邊學習過程中，也學到不同栽培方式，進入嘉義大學後，透過跨領域選修課程學到更多學識，如病蟲害防治等，而經濟學、行銷學等更是必修課程，這些學理結合實務都有助他現在打造「嘉沃農場」品牌及商標。

今年25歲的李育銘2015年報考大學時，家人從廣播得知嘉義大學農場管理公費生招生資訊，進而鼓勵報名。他說，大四在台南一家種子公司實習，恰巧遇斑比洋香瓜引進台灣試驗並獲得協助管理的機會，返鄉後便與父親投入栽培，盼能成為草屯農產明日之星。

嘉義 蔡培慧 嘉義大學

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