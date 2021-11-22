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南投健走節12月健康登場 完走再抽電動機車、平板

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
「2021南投健行節」第一場活動將在南投市撼龍步道登場。圖／南投縣政府提供
「2021南投健行節」第一場活動將在南投市撼龍步道登場。圖／南投縣政府提供

疫情趨緩漸解封，為鼓勵民眾到戶外活動，南投縣政府舉辦「2021南投健行節」，精選南投市撼龍步道、雙龍七彩吊橋步道辦理健行活動，2場次各限額300人，報名走完全程就有特製版運動毛巾，還有機會抽中電動機車、平板及家電等好禮。

縣府指出，南投縣境內山岳景點眾多，更有許多戶外步道景點，堪稱是「登山及山徑健行的首選縣市」，而隨疫情逐步解封，為鼓勵民眾走出戶外，大口呼吸新鮮空氣，也促進身體健康，特別舉辦「2021南投健行節」，並於今天召開記者會。

而今年健行節活動精選「南投市撼龍步道」及「信義鄉雙龍七彩吊橋步道」，縣長林明溱說，雙龍七彩吊橋去年剛完工，是全台最長、最深的吊橋，橫跨壯闊山谷，遠眺雙龍瀑布，像一道彩虹對著遊客微笑，成為吸引網紅、網美打卡的熱點。

南投市撼龍步道經縣府多次施工整建維修，並與在地里民共同營造出櫻花林、木芙蓉、血藤區、賞蝶區的特色景觀，官民共同經營10幾年有成，林提到，該步道已成當地居民健行遊賞櫻的好去處，他也每周去走，還會背吹風機當志工清掃。

林明溱說，健行節活動，第一場於12月5日在撼龍步道，第二場雙龍七彩吊橋步道則在12月11日舉辦，而撼龍步道平緩好走，適合全家大小，七彩吊橋園區則較多陡坡，適合進階挑戰，沿途景觀可放慢步調遊賞拍攝。

觀光處表示，凡參加任1場健走，完走可獲特製版運動毛巾，還能參加抽獎拿好康，有機會抽中GOGORO電動機車、電視、平板、家電等好禮，有興趣可上「南投好好玩」網站或APP報名，每場次限額300人。

「2021南投健行節」第一場活動將在南投市撼龍步道登場。圖／南投縣政府提供
「2021南投健行節」第一場活動將在南投市撼龍步道登場。圖／南投縣政府提供
「2021南投健行節」第二場活動將在信義鄉雙龍七彩吊橋步道。圖／南投縣政府提供
「2021南投健行節」第二場活動將在信義鄉雙龍七彩吊橋步道。圖／南投縣政府提供
南投縣政府舉辦「2021南投健行節」，只要完走撼龍步道或雙龍七彩吊橋步道就可獲運動毛巾，還能抽好禮。記者賴香珊／攝影
南投縣政府舉辦「2021南投健行節」，只要完走撼龍步道或雙龍七彩吊橋步道就可獲運動毛巾，還能抽好禮。記者賴香珊／攝影

南投 吊橋 疫情 林明溱

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