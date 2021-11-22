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彰化員林市長之戰出現煙硝味 陳秋蓉批公所移樹浪費公帑

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
前彰化縣議員陳秋蓉批評員林市公所在今年初元宵燈會為了佈置燈區，把員林市八條通三角綠地綠意盎然的柏樹移走，現在都快枯死。記者林宛諭／攝影
前彰化縣議員陳秋蓉批評員林市公所在今年初元宵燈會為了佈置燈區，把員林市八條通三角綠地綠意盎然的柏樹移走，現在都快枯死。記者林宛諭／攝影

彰化縣議員陳秋蓉最近po文批評員林市公所在今年初元宵燈會為了佈置燈區，把員林市八條通三角綠地綠意盎然的真柏（又名偃柏）移走，現在都快枯死，實在是浪費公帑；員林市公所秘書賴冠宇表示，今年初主要是因真柏種得太密集，會影響生長，才進行移植。

陳秋蓉已宣佈將捲土重來參選員林市長，最近勤走基層，明年是選舉年，員林市長游振雄明年也將會再辦元宵燈會，最近也緊鑼密鼓籌劃中，陳秋蓉批評今年初為了燈會移植柏樹問題，也讓選舉煙硝味浮現。

陳秋蓉今天與員林市代王勝坪、曹月碧到員林公園萬年路人行道關心移植偃柏現況，陳秋蓉說，前市長張錦昆在八條通三角綠地種植綠意盎然的偃柏，成為市區的綠意景觀，由於是枝幹不會長上去的偃柏，也不會擋到行車視線，但員林市公所今年辦燈會時，竟把整片柏樹移植到員林公園旁，接下來偃柏就一直枯掉，目前枯了約七成。

而原八條通三角綠地在燈會辦完後燈區也撤除，陳秋蓉說，原本綠地種偃柏也比較不會長草，現在撤除燈區後，公所又得花人力整理，否則雜草叢生的綠地也不好看，且移除原本種得好好的柏樹，花了經費佈置燈區，不久就拆掉，今年又要花錢再佈置，這不是浪費公帑嗎？

公所秘書賴冠宇表示，先前主要是因育英路與萬年路交會處的三角綠地真柏種得太密集，會影響生長，才進行移植，公所共移植了70棵真柏到員林公園及公19二處，移植後今年燈會也在該處設副燈區。

公所表示，員林公園萬年路旁的真柏移植約37棵，目前有半數葉片發黃及無葉片情形，土質影響程度比較小，有可能為個別植株得病等原因，公所已請維護廠商處理中。

園藝業者許再生表示，偃柏如果已經種3、5年比較不易枯死，但如果剛移植一年內根系還沒長好，得更細心澆灌照顧，在缺乏正確照顧下才會枯死。

員林市公所今年初把八條通三角綠地的真柏移走後，元宵燈會佈置成副燈區。資料照／員林市公所提供
員林市公所今年初把八條通三角綠地的真柏移走後，元宵燈會佈置成副燈區。資料照／員林市公所提供
前彰化縣議員陳秋蓉批評員林市公所在今年初元宵燈會為了佈置燈區，把員林市八條通三角綠地綠意盎然的柏樹移走，現在都快枯死。記者林宛諭／攝影
前彰化縣議員陳秋蓉批評員林市公所在今年初元宵燈會為了佈置燈區，把員林市八條通三角綠地綠意盎然的柏樹移走，現在都快枯死。記者林宛諭／攝影
前彰化縣議員陳秋蓉批評員林市公所在今年初元宵燈會為了佈置燈區，把八條通三角綠地綠意盎然的偃柏移走，目前該綠地燈區撤除後，反而容易長草，需花更多人力整理。記者林宛諭／攝影
前彰化縣議員陳秋蓉批評員林市公所在今年初元宵燈會為了佈置燈區，把八條通三角綠地綠意盎然的偃柏移走，目前該綠地燈區撤除後，反而容易長草，需花更多人力整理。記者林宛諭／攝影

員林 燈會 彰化

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