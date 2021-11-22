彰化員林市長之戰出現煙硝味 陳秋蓉批公所移樹浪費公帑

前彰化縣議員陳秋蓉最近po文批評員林市公所在今年初元宵燈會為了佈置燈區，把員林市八條通三角綠地綠意盎然的真柏（又名偃柏）移走，現在都快枯死，實在是浪費公帑；員林市公所秘書賴冠宇表示，今年初主要是因真柏種得太密集，會影響生長，才進行移植。

陳秋蓉已宣佈將捲土重來參選員林市長，最近勤走基層，明年是選舉年，員林市長游振雄明年也將會再辦元宵燈會，最近也緊鑼密鼓籌劃中，陳秋蓉批評今年初為了燈會移植柏樹問題，也讓選舉煙硝味浮現。

陳秋蓉今天與員林市代王勝坪、曹月碧到員林公園萬年路人行道關心移植偃柏現況，陳秋蓉說，前市長張錦昆在八條通三角綠地種植綠意盎然的偃柏，成為市區的綠意景觀，由於是枝幹不會長上去的偃柏，也不會擋到行車視線，但員林市公所今年辦燈會時，竟把整片柏樹移植到員林公園旁，接下來偃柏就一直枯掉，目前枯了約七成。

而原八條通三角綠地在燈會辦完後燈區也撤除，陳秋蓉說，原本綠地種偃柏也比較不會長草，現在撤除燈區後，公所又得花人力整理，否則雜草叢生的綠地也不好看，且移除原本種得好好的柏樹，花了經費佈置燈區，不久就拆掉，今年又要花錢再佈置，這不是浪費公帑嗎？

公所秘書賴冠宇表示，先前主要是因育英路與萬年路交會處的三角綠地真柏種得太密集，會影響生長，才進行移植，公所共移植了70棵真柏到員林公園及公19二處，移植後今年燈會也在該處設副燈區。

公所表示，員林公園萬年路旁的真柏移植約37棵，目前有半數葉片發黃及無葉片情形，土質影響程度比較小，有可能為個別植株得病等原因，公所已請維護廠商處理中。