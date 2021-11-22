快訊

1條水管救了他！男攀守城大山迷途2夜 今自行下山

大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬

以青梅為原料...南投信義鄉農會3金1銀 今年酒莊評鑑大贏家

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
2021農村酒莊暨酒品評鑑公布今年的得獎酒品，信義鄉農會再次蟬連特優級酒莊榮銜。圖／農糧署提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2021農村酒莊暨酒品評鑑公布今年的得獎酒品，信義鄉農會再次蟬連特優級酒莊榮銜。圖／農糧署提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投縣信義鄉農會經營農村酒莊將屆20年，今年在農糧署農村酒莊暨酒品評鑑中，不但再次蟬連特優級酒莊榮銜，更由長老說話、梅花醉、柔水等3款酒品，奪得最優的金牌獎，以梅子為主題 ，開發出具台灣農產特色風格的「農村美酒」，並年年精進酒莊的釀酒技藝，得到專家學者的肯定。

農糧署表示，「2021農村酒莊暨酒品評鑑」，採用當地優質、安全水果及農特產品為釀酒原料，最終選出今年得獎的11家優質農村酒莊及酒品，其中「特優級」酒莊得主，分別由藏酒酒莊、霧峰區農會酒莊、埔里鎮農會酒莊及信義鄉農會酒莊等4家摘得，而14款酒品獲得酒品評鑑的金銀銅獎項，其中信義鄉農會的長老說話、梅花醉、柔水3支酒品，包辦4支金牌獎的3支，與霧峰農會的醉峰46共同奪得。

信義鄉農會指出，2002年政府開放民間釀酒後，便取得第一張民營釀酒執照，酒莊所使用釀照用水為玉山山脈天然山泉水，水質甘甜、富含礦物質，以地方農產品青梅為主原料，多次榮獲國際烈酒評鑑的肯定外，自2006至2020年，農委會評鑑的農村酒莊評鑑特優級，很高興今年再度蟬連外，更創造3金1銀的佳績。

而2007年更是信義鄉農會酒莊夢想的開端，民間酒莊與食品加工廠合併轉型為全台第一家「梅子夢工廠」；以「說故事」的酒莊為目標，所釀製的酒類產品，除了傳承信義鄉在地傳統釀造技術，也融入在地文化，將文化創意帶入農產業，使一顆青梅變化出上百種梅子相關產品，開發出具台灣農產特色風格的「農村美酒」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2021農村酒莊暨酒品評鑑，信義鄉農會的梅花醉、長老說話、柔水3支酒品（左起），包辦4支金牌獎中的3支。圖／農糧署提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2021農村酒莊暨酒品評鑑，信義鄉農會的梅花醉、長老說話、柔水3支酒品（左起），包辦4支金牌獎中的3支。圖／農糧署提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2021農村酒莊暨酒品評鑑公布今年的得獎酒品，信義鄉農會再次蟬連特優級酒莊榮銜。記者黑中亮／攝影
2021農村酒莊暨酒品評鑑公布今年的得獎酒品，信義鄉農會再次蟬連特優級酒莊榮銜。記者黑中亮／攝影
2021農村酒莊暨酒品評鑑公布今年的得獎酒品，信義鄉農會再次蟬連特優級酒莊榮銜。記者黑中亮／攝影
2021農村酒莊暨酒品評鑑公布今年的得獎酒品，信義鄉農會再次蟬連特優級酒莊榮銜。記者黑中亮／攝影

農會 金牌 梅花 南投

延伸閱讀

這白酒連周杰倫也要拍！只怪蒙哈榭特級園太夢幻

美聲天王安德烈波伽利絕版葡萄酒 北高巡迴品酩會開跑

年產量只佔0.1％ 法國百年精品香檳天夢正式登陸台灣

與美國同步「全國歡飲日」！ 晶華加價1,998多住一晚

相關新聞

台中消防月曆今出爐 盧秀燕打趣：有朋友從中找女婿媳婦

台中市消防局邀請16位男女消防隊員擔任明年度消防月曆的形象大使，今天消防局在市政府廣場，舉辦月曆發表記者會，明年主題以「...

少年時受扶助考上國立大學 他回扶助單位反餽助弱勢兒

當年受扶助的李姓學生，在考上國立成功大學後，利用課暇時間，回到扶助單位「社團法人臺中市社區文化協進會」，義務輔導如當年自...

議員批衛福部爛規定 中市公園多滑梯與搖搖馬超無趣！

台中市政府3年來新闢15座公園，改善163座公園與571處兒童遊戲場，但市議員黃健豪指出數量可觀，只是每座改善預算約20...

烏日、霧峰就醫就學通勤有需求 台中245路公車下月上路

台中市245路公車預計下個月23日上路，交通局今辦理245路公車試乘體驗活動，讓烏日溪南地區鄉親搶先體驗新公車路線便利性...

租違建學生遭追繳補助2萬 議員：中市府核准沒責任？

學生租到違建套房遭市府追繳租金補貼該怎麼辦？台中市議員林祈烽、施志昌在議會質詢追問都發局長黃文彬，市府核發的租金補貼，過...

大甲鐵砧山遊客中心廣場美化 智慧停車系統明年完工

台中大甲鐵砧山風景區去年9月雕塑公園全齡遊憩設施啟用後，遊客數爆增6倍，市議員吳敏濟收集遊客的各種建言及抱怨，持續爭取景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。