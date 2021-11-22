以青梅為原料...南投信義鄉農會3金1銀 今年酒莊評鑑大贏家

南投縣信義鄉農會經營農村酒莊將屆20年，今年在農糧署農村酒莊暨酒品評鑑中，不但再次蟬連特優級酒莊榮銜，更由長老說話、梅花醉、柔水等3款酒品，奪得最優的金牌獎，以梅子為主題 ，開發出具台灣農產特色風格的「農村美酒」，並年年精進酒莊的釀酒技藝，得到專家學者的肯定。

農糧署表示，「2021農村酒莊暨酒品評鑑」，採用當地優質、安全水果及農特產品為釀酒原料，最終選出今年得獎的11家優質農村酒莊及酒品，其中「特優級」酒莊得主，分別由藏酒酒莊、霧峰區農會酒莊、埔里鎮農會酒莊及信義鄉農會酒莊等4家摘得，而14款酒品獲得酒品評鑑的金銀銅獎項，其中信義鄉農會的長老說話、梅花醉、柔水3支酒品，包辦4支金牌獎的3支，與霧峰農會的醉峰46共同奪得。

信義鄉農會指出，2002年政府開放民間釀酒後，便取得第一張民營釀酒執照，酒莊所使用釀照用水為玉山山脈天然山泉水，水質甘甜、富含礦物質，以地方農產品青梅為主原料，多次榮獲國際烈酒評鑑的肯定外，自2006至2020年，農委會評鑑的農村酒莊評鑑特優級，很高興今年再度蟬連外，更創造3金1銀的佳績。

而2007年更是信義鄉農會酒莊夢想的開端，民間酒莊與食品加工廠合併轉型為全台第一家「梅子夢工廠」；以「說故事」的酒莊為目標，所釀製的酒類產品，除了傳承信義鄉在地傳統釀造技術，也融入在地文化，將文化創意帶入農產業，使一顆青梅變化出上百種梅子相關產品，開發出具台灣農產特色風格的「農村美酒」。

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