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台中消防月曆今出爐 盧秀燕打趣：有朋友從中找女婿媳婦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，現場16位消防形象大使，市長盧秀燕（左）、消防局長曾進財（右）為現場民眾解說月曆內容。圖／摘自台中市消防局臉書直播
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，現場16位消防形象大使，市長盧秀燕（左）、消防局長曾進財（右）為現場民眾解說月曆內容。圖／摘自台中市消防局臉書直播

台中市消防局邀請16位男女消防隊員擔任明年度消防月曆的形象大使，今天消防局在市政府廣場，舉辦月曆發表記者會，明年主題以「形象、動能、消防車」為主軸，找來16名外型、內在兼具的消防人員擔任模特兒拍攝，吸引市民目光，市長盧秀燕說，感謝疫情時刻的消防英雄，市民要做他們的後盾，她也打趣，過去不少朋友都透過月曆找「媳婦、女婿」，相信今年也不例外，未來月曆會作為公益使用。

台中市消防局今天在市政府廣場，舉辦2022年的消防形象月曆發表，市長盧秀燕也在場與會。盧秀燕說，台中市消防局的同仁加上義消、志工有2800多位，每一位都不眠不休的守護市民安全，感謝救災、消防英雄的努力付出，希望市民也要成為他們的後盾。

盧秀燕提到，消防月曆從前年開始拍攝，前兩次推出後，都十分搶手，甚至有朋友看著月曆內的俊男美女「找媳婦、女婿」，相信今年也不會例外，而且今年的月曆比往年更加精彩，相信也會更加搶手，月曆未來會結合公益使用，將消防月曆的效益發揮最大。

台中市消防局長曾進財說，明年的主題是「形象、動能、消防車」，參與拍攝的16位形象大使是透過二階段的評選所產生，拍攝地點除了消防隊駐地外，還到科湳愛琴橋取景，也與台中國家歌劇院合作拍攝，讓這次的形象月曆更有看頭。

曾進財說，每個月的照片除了形象大使外，也有介紹消防局的各式消防車輛，總共有水箱車、直線雲梯車、救護車、化學車、水庫車、排煙車、前進指揮車、化學災害處理車、屈折雲梯車、空氣壓縮車、消防警備車及救助器材車等12款消防車，讓民眾可以透過月曆更清楚消防車輛的配備及用途，可說是一份具有消防專業性的月曆。

台中市消防局說，在4天4夜的拍攝過程中，剛好遇到新冠肺炎疫情嚴峻，實施二級警戒措施之時，消防局在拍攝期間除了謹守各項防疫規範外，每位形象大使除了都完成2劑疫苗的施打外，也在拍攝當日進行快篩，確保每個參與人員都是在健康狀態下拍攝，因此拍攝過程可說是備極艱辛；而拍攝當天也恰好有一對夫妻檔在拍攝當天登記結婚，成為消防佳偶，使這次的拍攝過程更增添溫馨與感動。

消防局說，此次形象月曆只送不賣，除了可透過參與臉書的活動獲得之外，民眾也可透過參與公益活動獲得，如11月27日上午9時至消防局指定的18個分隊，憑今年11、12月的紙本發票10張，可獲得1份月曆，另外在12月30日至台中捐血中心指定的4個捐血處挽袖捐血，同樣也可以獲得月曆1份，詳細活動辦法也可以至台中市政府消防局的臉書查詢。

台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，16位消防形象大使擔任模特兒，在台中市各知名地標取景、拍攝。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，16位消防形象大使擔任模特兒，在台中市各知名地標取景、拍攝。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，現場16位消防形象大使，以洗手舞為活動添色。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，現場16位消防形象大使，以洗手舞為活動添色。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，現場16位消防形象大使，以洗手舞為活動添色。圖／摘自台中市消防局臉書直播
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，現場16位消防形象大使，以洗手舞為活動添色。圖／摘自台中市消防局臉書直播
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，16位消防形象大使擔任模特兒，在台中市各知名地標取景、拍攝。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，16位消防形象大使擔任模特兒，在台中市各知名地標取景、拍攝。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，16位消防形象大使擔任模特兒，在台中市各知名地標取景、拍攝。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，16位消防形象大使擔任模特兒，在台中市各知名地標取景、拍攝。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，16位消防形象大使擔任模特兒，在台中市各知名地標取景、拍攝。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，16位消防形象大使擔任模特兒，在台中市各知名地標取景、拍攝。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，現場16位消防形象大使，以洗手舞為活動添色。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天下午在市府廣場舉辦2022的消防月曆發表會，現場16位消防形象大使，以洗手舞為活動添色。圖／台中市消防局提供

月曆 台中市 盧秀燕

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