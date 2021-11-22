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少年時受扶助考上國立大學 他回扶助單位反餽助弱勢兒
當年受扶助的李姓學生，在考上國立成功大學後，利用課暇時間，回到扶助單位「社團法人臺中市社區文化協進會」，義務輔導如當年自己的弱勢兒少，贊助該單位多年的豐原中央扶輪社成員們感動，日前到協進會捐款，加碼贊助「扶輪之子」，希望讓正向能量如共鳴般，不斷擴大傳遞出去。
台中市文化協進會總幹事劉昌珉表示，李姓學生來自單親家庭，父親打零工為業，沒空管他，因此他下課後只能四處閒晃，過程中很容易交到壞朋友，進而被引誘誤入歧途，後來學校將他轉介過來，參加協會所辦的課後輔導，有義工的陪伴、老師的關心、同儕的相互扶持，他彷彿找到了自己的秘密基地，個性也逐漸由退縮變得樂觀、開朗，他也將重心轉移到課業上，透過認真學習而考上好的大學。
豐原中央扶輪社社長洪愫蓮表示，很多單親的孩子需要的不僅是肚子的溫飽、身體的溫暖，更重要的是心理的陪伴，當孩子孤獨時，就很容易被外界引誘，成長過程中，產生性格上的偏差，長大後變成社會問題！社區文化協進會目前所做的課後輔導工作極為重要，豐原中央扶輪社也十分認同他們的理念，也因此才會持續對協進會進行贊助，並捐款認養「扶輪之子」，鼓勵孩子們安心就學，
豐原中央扶輪社是由當地一群具有愛心的婦女組成，主要工作是以幫助豐原在地的弱勢兒少為主，近期重點工作為反毒宣導，與青年高中合作反毒音樂劇，於中小學巡迴演出，希望透過輕鬆詼諧的方式，讓孩子們認識到遠離毒品的重要。
劉昌珉表示，協進會目前輔導的孩子有40多人，最大的困境是資源不足，雖然有部分來自公部門的經費，但孩子們每天下課後需要用餐，課輔的據點每個月也需要支付租金，孩子們學習才藝所需的樂器、美術用具等等也明顯不足，仍仰賴各界捐助。
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