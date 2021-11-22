議員批衛福部爛規定 中市公園多滑梯與搖搖馬超無趣！

台中市政府3年來新闢15座公園，改善163座公園與571處兒童遊戲場，但市議員黃健豪指出數量可觀，只是每座改善預算約200萬，現況物價飛漲難設置有趣味有特色的遊具，近兩年來很多公園只有磨石子溜滑梯與搖搖馬，黃指出衛福部爛規定，公園改善後更無趣，只適合低齡孩子，刺激性、挑戰性不足。建設局表示，未來會與地方充份溝通，讓遊具更多元及有趣。

初為人父的議員黃健豪，關切休憩綠地與公園遊具。他說，講到「美樂地」給民眾的第一印象就是拆！「美樂地」這個品牌已被搞爛了，新闢公園叫美樂地、遊戲場地墊改善也叫美樂地、拆除不符合新法規的也叫美樂地，導致民眾帶小孩去美樂地計畫改善的公園遊玩時，到場赫然發現不過地墊汰換、增加幾隻搖搖馬，期望跟現實落差太大，造成民怨。

黃健豪指出，遊戲場的改善措施，最大的問題來自衛福部的新法規，但其他縣市如桃園、台南、高雄等直轄市，不像台中如此積極限期改善，現在緩衝期放寬至6年，搞不好屆時又展延，只有台中帶著鋼盔往前衝，結果發現其他城市都沒有動，相較之下台中很吃虧。

黃健豪表示，民眾反映其他縣市都有好玩的特色公園，其他縣市集中資源，拚出幾座亮點指標公園，不像台中雨露均霑資源分散，但改出許多四不像，變成「多做多錯。」

市府建設局指出，建設局依衛福部公告「兒童遊戲場設施安全管理規範」積極辦理台中市公園綠地兒童遊戲場改善工作，建設局目前與NGO團體及地方人士，規劃前期與地方充份溝通，另參考各地成功案例及作法，因地制宜導入適合該場域特性的遊具設施，讓遊具更多元化及增加有趣性。

市府宣導不足，不少民眾不知有新安全法規，只知道遊具被拆，問1999的答案就是依規定拆除或者不符規定，讓人大作文章說市府為了省錢拆遊具，黃健豪建議除鄰里系統外，應加強其他管道的宣導。

黃健豪說，台中目前最欠缺的就是有特色、高齡、具挑戰性的特色公園，要區分鄰里社區型公園跟大型主題公園要區分，有些可以做好無障礙設施改善即可，有些較大型的公園可以集中資源座有特色的規劃，不要每一座改起來都一樣。

另也不能忽視銀髮族使用公園的權益，除無障礙及兒童遊戲場改善外，因應超高齡化的社會，增加特色體健設施，並且增設遊戲場同時不能排擠到原有的體健設施。