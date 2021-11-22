烏日、霧峰就醫就學通勤有需求 台中245路公車下月上路

台中市245路公車預計下個月23日上路，交通局今辦理245路公車試乘體驗活動，讓烏日溪南地區鄉親搶先體驗新公車路線便利性。局長葉昭甫說，未來不分平、假日，每日班次達60班，除提升烏日、霧峰等地區民眾就醫、通學、通勤需求外，對年長者使用大眾運輸將更加方便，也將是台中第26條全電動公車路線。

爭取公車路線的市議員陳世凱、林德宇今隨車體驗，並指出溪南地區人口約有1萬5千人，現階段只有1條公車路線，為縮短城鄉差距，因此積極爭取245路公車路投入服務，串連大肚、烏日、霧峰等等重要站點。

陳世凱說，溪南地區現只有一條路線行駛，一天繞行高鐵方向班次只有2班，沒有到亞洲大學附屬醫院及烏日林新醫院，對於溪南地區民眾相當不便，245路公車上路後，可解決烏日溪南地區長期缺乏大眾運輸的需求。

林德宇說，245路公車行經站點都是屯區重要醫療院所及交通樞紐，未來公車路線上路後，亞大學生也可經此路線搭高鐵返鄉，更讓霧峰鄉親往返高鐵站多一種選擇。

葉昭甫說，245路公車路線行經亞大醫院、新烏日車站、烏日林新醫院、烏日區公所及大肚區公所等重要站點，也將是台中第26條全電動公車路線，並使用全新車輛來服務大家，希望給大家優質的搭乘經驗。