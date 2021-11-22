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租違建學生遭追繳補助2萬 議員：中市府核准沒責任？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽（右）與施志昌建議，市府未來在審查弱勢族群的補貼案件時，應快速落實查核，不要事後又追繳。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽（右）與施志昌建議，市府未來在審查弱勢族群的補貼案件時，應快速落實查核，不要事後又追繳。圖／林祈烽提供

學生租到違建套房遭市府追繳租金補貼該怎麼辦？台中市議員林祈烽、施志昌在議會質詢追問都發局長黃文彬，市府核發的租金補貼，過了快1年的時間又以建物違法追討補助，市府審查時沒有善盡責任告知。都發局長黃文彬則建議民眾，應先向地政局調閱第二類建物謄本，資料彙整後再申請補助，都發局將加強宣導。

林祈烽說，他接獲一名學生家長陳情，女兒在龍井租房子讀書，因家境符合租金補貼資格，年初向市府申請租屋補貼並審核通過，但11月初卻收到市府撤銷補助的公文，理由是「承租的住宅是非合法建築物，與規定不符」要求返還2萬5600元補助租金，如不按時返還，將強制執行，對民眾莫大困擾。

林祈烽質疑，市府審核在先，也補助給對方了，快1年才發現對方承租的套房是違建。他指出，林祈烽質疑，這些學生與上班族要如何知道他們租的房子是「合法建物」？都發局官網又沒有公布違建的房屋和套房，也沒有專門查詢違建的網頁，總不能叫這些租屋族每天都打電話到市府詢問吧？

台中市有17所大專院校，多數學生在學校周遭租房子，台中市府都發局住宅處一年約受理2萬3000件的申請房屋租金案。去年到今年11月中旬，遭市府追繳租金補貼有122件，多是家庭成員擁有住宅、申報不實和重複接受兩種以上的住宅補貼，因「租屋是非合法建物」有4件遭追繳，

都發局長黃文彬說，日後教育訓練時會請同仁多注意，較正確的房屋資料在地政局，他建議民眾先向地政局申請第二類的建物謄本申請補助，比較保險，都發局也會加強宣導。

3位議員建議，市府未來在審查弱勢族群的補貼案件時，應快速落實查核，不要事後又追繳，弱勢民眾的經濟都已經不好了，怎有多餘的錢還政府？此事不是只加宣導，而是市府應設計方便的機制來協助租屋族，不要讓學生和弱勢民眾誤入違建陷阱。

違建 租金補貼 台中市

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