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大甲鐵砧山遊客中心廣場美化 智慧停車系統明年完工
台中大甲鐵砧山風景區去年9月雕塑公園全齡遊憩設施啟用後，遊客數爆增6倍，市議員吳敏濟收集遊客的各種建言及抱怨，持續爭取景觀改善工程，並建立智慧停車告示系統，市府今天開工程說明會，預計明年5月完工。
台中市都發局都市設計工程科股長黃彦博今天在工程說明會表示，吳敏濟議員持續爭取改善鐵砧山風景區，該局向營建署爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助400萬元，市府配合100萬元，進行鐵砧山遊客中心廣場週邊環境改善工程；將有各項植栽，增加草坡，擴大軸線綠廊，打造迎賓軸線，改變人行廣場鋪面，並改善假日市集活動空間，工程9月已開工，預計明年端午節前可完工啟用。
中市觀旅局秘書康文樹表示，去年9月鐵砧山風景區三期改造工程完工後，遊客數成長6倍以上，造成停車空間一位難求，吳敏濟議員數度邀相關單位會勘，建議整理出最大停車空間，並建立智慧停車告示系統，遊客上山前，可在中山路口主要入口，與劍井前次要道路口，從電子停車指示牌得知山上4座停車場所餘車位數，妥善安排旅遊行程，疏解擁擠情形。
4座停車場一號停車場位於劍井對面，2號停車場位於遊客中心廣場，供雕塑公園及遊客中心露營區使用，3號停車場位於永信公園旁的綠色隧道內，4號停車場位於軍事公園前方，共可停放349輛小客車及6輛大客車，經費625萬元。
吳敏濟指出，為了更新鐵砧山風景區，吸引觀光客帶動甲安埔觀光產業發展，台中市升格以來即陸續爭取種植台中市花櫻花、更新劍井步道、雕塑公園全年齡遊憩運動設施及觀景台。眼見遊客暴增，鄉親抱怨出現史無前例的塞車，市府必須有所因應，讓服務品質能夠跟上，他爭取持續改善景觀工程，整理出最大停車空間，並建立智慧停車預告系統，提升鐵砧山的旅遊體驗。
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