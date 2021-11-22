彰縣農民種花種樹有收成壓力 到社區種花種菜好療育

彰化縣長照A據點輔導C據點的工作人員費用，上級單位今年起暫停撥放，義德發長照集團自編經費推動社區共照獎助方案，經過評選，田尾鄉溪畔社區獲得優勝，獎金10萬元，長者今天在社區活動中心歡喜發表得獎成果，頂樓露天盆栽花卉到果樹青翆茂密，充分呈現田尾鄉花鄉特色。

發長照集團發展「本土長照．在地共照」的長照模式，自編經費近50萬元推動社區共照獎助方案，旗下輔導30多個C據點，有10個社區提案角逐，經專家學者審查，田尾鄉溪畔社區以「花鄉花藝彩繪與園藝療癒共照計畫」勇奪第一名。

田尾鄉溪畔社區C據點的長輩們在活動中心二樓展出平日手做作品，大紅紙燈籠、小吊飾、蝶古巴特、長生花草拼圖等上百件工藝品。三樓是蔬果花木園藝區，層架擺放數十盆蔬果花木，義德發營運長陳秋惠說，選擇三樓作為園藝療癒區，有意讓長者多走樓梯，從一樓到二樓的教室，再走上三樓種花種菜，達到運動健身的效果。

田尾鄉是花卉苗木之鄉，溪畔社區位在田尾公路花園，社區老人家裡幾乎有農地種花。73歲邱寶秀說，她家種菊花，在自家田地種花的感覺不同於到社區種花，在社區種花可以紓壓。80歲盧櫻美表示，來社區種花種菜，跟年齡相似的朋友說說笑笑，心情開朗很愉快。

82歲胡碧蓮家裡種樹，「自家種樹跟社區種花種菜不一樣」，她覺得到社區種花種菜除了紓壓，還能上課學到很多知識，例如學習健康十巧促進肢體靈活，練習拍打穴位讓身心舒適。

田尾鄉長林守政、溪畔社區理事長邱森明感謝義德發長照集團的熱情支援，即使發生新冠肺炎疫情，也對社區「不離不棄」，指導長者種花種菜來療癒身心。副縣長洪榮章說，縣府盡心盡力照顧長者，但資源有限，需要更多像義德發長照集團這樣的社會資源投注，共同打造彰化縣成為樂齡友善城市。

義德發長照集團董事長林亮暉表示，集團中的珍瑩與葳群兩家A單位共輔導30個社區長照據點，在不影響防疫的前提下，集團輔導各據點設法為長者設計適當的活動方案，讓長者在疫情期間盡量活動伸展筋骨。