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彰縣農民種花種樹有收成壓力 到社區種花種菜好療育

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉溪畔社區今天發表花鄉花藝彩繪與園藝療癒共照計畫成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉溪畔社區今天發表花鄉花藝彩繪與園藝療癒共照計畫成果。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長照A據點輔導C據點的工作人員費用，上級單位今年起暫停撥放，義德發長照集團自編經費推動社區共照獎助方案，經過評選，田尾鄉溪畔社區獲得優勝，獎金10萬元，長者今天在社區活動中心歡喜發表得獎成果，頂樓露天盆栽花卉到果樹青翆茂密，充分呈現田尾鄉花鄉特色。

發長照集團發展「本土長照．在地共照」的長照模式，自編經費近50萬元推動社區共照獎助方案，旗下輔導30多個C據點，有10個社區提案角逐，經專家學者審查，田尾鄉溪畔社區以「花鄉花藝彩繪與園藝療癒共照計畫」勇奪第一名。

田尾鄉溪畔社區C據點的長輩們在活動中心二樓展出平日手做作品，大紅紙燈籠、小吊飾、蝶古巴特、長生花草拼圖等上百件工藝品。三樓是蔬果花木園藝區，層架擺放數十盆蔬果花木，義德發營運長陳秋惠說，選擇三樓作為園藝療癒區，有意讓長者多走樓梯，從一樓到二樓的教室，再走上三樓種花種菜，達到運動健身的效果。

田尾鄉是花卉苗木之鄉，溪畔社區位在田尾公路花園，社區老人家裡幾乎有農地種花。73歲邱寶秀說，她家種菊花，在自家田地種花的感覺不同於到社區種花，在社區種花可以紓壓。80歲盧櫻美表示，來社區種花種菜，跟年齡相似的朋友說說笑笑，心情開朗很愉快。

82歲胡碧蓮家裡種樹，「自家種樹跟社區種花種菜不一樣」，她覺得到社區種花種菜除了紓壓，還能上課學到很多知識，例如學習健康十巧促進肢體靈活，練習拍打穴位讓身心舒適。

田尾鄉長林守政、溪畔社區理事長邱森明感謝義德發長照集團的熱情支援，即使發生新冠肺炎疫情，也對社區「不離不棄」，指導長者種花種菜來療癒身心。副縣長洪榮章說，縣府盡心盡力照顧長者，但資源有限，需要更多像義德發長照集團這樣的社會資源投注，共同打造彰化縣成為樂齡友善城市。

義德發長照集團董事長林亮暉表示，集團中的珍瑩與葳群兩家A單位共輔導30個社區長照據點，在不影響防疫的前提下，集團輔導各據點設法為長者設計適當的活動方案，讓長者在疫情期間盡量活動伸展筋骨。

剛設置苗圃時，正值疫情嚴峻期，田尾鄉溪畔社區採分流措施排定值班表，每天限定最多4名長者照顧苗圃，如今疫情趨緩，每天約20名長者到活動中心，不是到頂樓養花種菜，就是在樓下運動活絡筋骨。今天成果展，鄰近的五汴、湳底、北曾等社區都派代表到場觀摩。

彰化縣田尾鄉溪畔社區長者整理花卉盆栽，用園藝紓壓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉溪畔社區長者整理花卉盆栽，用園藝紓壓。記者簡慧珍／攝影

長照 疫情

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