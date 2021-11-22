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台中大安虹橋新地標 市府：拚今年底發包串連海線觀光

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李榮鴻要求市府盡速完成大安虹橋。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李榮鴻要求市府盡速完成大安虹橋。記者陳秋雲／攝影

台中市議會都發建設水利業務質詢，台中市議員李榮鴻爭取大安虹橋等重大建設，建設局表示目前設計中，規劃流線型鋼橋，未來可串連大安媽祖園區及海濱樂園，成為在地新地標。另提醒市府要盡速推動大甲火車站周邊區段徵收，另續甲后路連結國道交流道的回堵狀況也要增設車道解決。

李榮鴻極力爭取大安濱海樂園北汕溪虹橋改建進度，他說，大安虹橋1998年啟用，但橋梁鏽蝕嚴重，2015年7月封橋，2019年拆除完畢，大安虹橋是台中海線地區重要的觀光景點，連結大安濱海樂園南北園區，封閉拆除後有些民眾還冒險從北汕溪涉水而過，相當危險，當地居民期待虹橋再現帶動海線觀光廊帶。

建設局長陳大田說，大安虹橋今年已編列預算，目前設計中，建設局會加速期程，設計完成後盡快趕在年底發包。建設局在舊橋原址評估建新橋長為60公尺、寬6公尺，設計簡潔流線型單跨鋼橋，分兩年匡列經費共4470萬元。虹橋落成將串連媽祖文化園區及北園濱海樂園，並以自行車串連帶動海線觀光，期待成為觀光廊帶及新地標。

台中市議員李榮鴻說，連接大甲和后里間的重要幹道甲后路平日車流相當大，每到假日，尤其媽祖繞境活動期間都嚴重塞車，為紓解車潮，前市長胡志強任內就規劃要在溫寮溪旁開闢替代道路，但前市長林佳龍任內4年開了3次說明會還是沒進度。

他指出，盧秀燕市長上任後兌現競選承諾，克服原物料上漲等問題，終於將溫寮溪聯絡道工程發包出去，這條道路開闢完成後甲后路塞車可望紓解，不過，後續甲后路連結國道交流道的回堵狀況也要增設車道解決。

另李榮鴻議員關切大甲都市計畫，關於國小預定地已經發還原地主，說要辦理區段徵收整合開發，拖了好幾年卻沒動靜，火車站後方周邊計畫辦理區段徵收的區域，也應該要加快腳步開發，徹底改善大甲門面。

區段徵收 台中市

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