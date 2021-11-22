彰化市8座公家宮廟調研 元清觀「開基天公」坐鎮

彰化市公所是全台唯一擁有公家廟宇的政府機關，共管理15座宮廟，擁有不少文化與歷史價值的文物，過去即傳出失竊情形，市公所即針對其中8座宮廟初估登錄的230件文物，進行為期二年的寺廟文物調研及建檔，今天在國 定古蹟元清觀舉辦說明會，並從神房請出深具傳奇的「開基天公」坐鎮，以示慎重。

兼寺廟管理人的彰化市長林世賢說，彰化市公所為配合文化部文化資產局自2017年起，開始推動全國文物普查建檔計畫，彰化市公所管理的縣定古蹟南瑤宮，已在2018到2019年完成文物普查建檔暨潛力古物調查研究計畫，此次再針對開化寺、懷忠祠、城隍廟、關帝廟、元清觀、聖王廟、慶安宮及大東門福德祠等8座寺廟為標的。

林世賢說，有形的宮廟文物就是歷史的見證，適時適當保存維護刻不容緩，彰化市過去即傳出宮廟的文物遭「貍貓換太子」的掉包例子，透過文物調研及建檔，適當保存，避免再有失竊情形，再進一步思考如何活化或文創，做為古蹟文化導覽的資源。

市公所今天在國定古蹟元清觀（天公壇）舉辦的普查說明會，為遵照民間信仰儀軌，已先向元清觀的「開基天公」神尊，擲筊請示獲得允杯（聖杯），同意對元清觀的文物進行採集與普查作業的執行，今天的說明會前，並由林世賢自神房內恭迎出「開基天公」神尊，在說明會現場亮相。

林世賢說，建廟258年歷史的元清觀，是全國唯一以道觀為名、主祀天公的宮廟，更珍貴的是，這尊來自大陸泉州玄妙觀的開基神尊，2006年元清觀發生大火後，從鎮殿的泥塑天公神像腹內，「意外」發現這尊木刻的「開基天公」，「神像內有神像」令信眾嘖嘖稱奇。