戴口罩政策調整？盧秀燕：疫情仍嚴峻籲遵守防疫

超商店員勸導戴口罩卻遭刺死，外界關注是否彈性調整戴口罩政策。台中市長盧秀燕今天表示，疫情和緩，民眾掉以輕心，但國外疫情依然嚴峻，呼籲一定要戴好口罩，遵守防疫規定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和緩，但進入室內空間依然得戴口罩，桃園市龜山區1間超商21日清晨疑因店員規勸顧客戴口罩，引發犯嫌蔣姓男子不滿，竟在離開後返回持刀刺死店員，外界關注是否調整戴口罩政策。

盧秀燕今天出席豐原區南陽國小和平樓拆除重建工程時，接受媒體聯訪，她表示，現在疫情比較和緩，很多民眾掉以輕心，對戴口罩有爭議，不過還是要呼籲大家，現在國外的疫情依然嚴重，而且COVID-19病毒很狡猾，呼籲民眾一定要戴好口罩，遵守防疫規定。