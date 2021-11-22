南投首推健行節12月登場 精選難易2條路線

南投縣政府精選南投市撼龍步道、信義鄉雙龍七彩吊橋園區，首次推出南投健行節，其中撼龍步道平緩好走，沿路有樹蔭，適合全家大小，七彩吊橋園區則較多陡坡，適合進階挑戰。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，南投縣政府為鼓勵民眾走出戶外，首次推出「南投健行節」，邀全國民眾12月5日到南投市撼龍步道、12月11日到信義鄉雙龍七彩吊橋園區一起健行，全程走完不僅可得小禮物，還能抽電動機車、電視、平板、家電。

縣政府今天辦理宣傳記者會，南投縣長林明溱致詞說，撼龍步道十幾年來經營有成，縣府多次整建步道，並與在地里民共同營造櫻花林、木芙蓉、賞蝶區等特色景觀，成為南投市民每年春天賞櫻花好去處，且步道坡度平緩好走，可串聯易經大學等附近景點。

林明溱說，去年完工的雙龍七彩吊橋園區，擁有全台最長、最高、橫跨壯闊山谷的吊橋，遠眺雙龍瀑布就像一道彩虹對著遊客微笑，成為「網紅」打卡熱點；這2場健行免費，但進七彩吊橋園區須代收新台幣100元門票費，可上「南投好好玩」網站報名，每場限300人。

縣府觀光處透過新聞稿表示，為推廣南投山林美景，舉辦「四季南投攝影比賽」共徵得3551件，分為人文風情組、自然景觀組，每組取金、銀、銅牌及特別獎10名、優選25名、佳作150名，今天頒獎，得獎作品12月1日起在台中火車站展覽1個月。