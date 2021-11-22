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南投茭白筍試辦節電專區 筍農怨看得到吃不到

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里茭白筍田多使用傳統燈照，耗電量大不利環保，更衍生光害，強烈白光使得埔里入夜猶如不夜城。圖／暨大提供
南投埔里茭白筍田多使用傳統燈照，耗電量大不利環保，更衍生光害，強烈白光使得埔里入夜猶如不夜城。圖／暨大提供

南投縣埔里鎮今年試辦「農業節電示範專區」，全額補助節能燈具，供茭白筍夜照使用，但僅10公頃，縣議員王彩雲反映，筍農怨看得到吃不到，建議全面補助；建設處表示，前期品質及產量不穩仍需試辦，明年視地方需求爭取經費補助。

王彩雲指出，埔里是全國最大的茭白筍產區，栽種面積達1800公頃，為讓消費者隨時能吃到茭白筍，農民透過夜間燈照調節達全年皆產，但傳統使用鹵素燈、高壓鈉燈相當耗電，電費成本大，同時也衍生夜間光害問題，不環保也影響生態。

為了改善農業用電及生態問題，官產學投入研發推廣節能LED燈，經近年試驗，確認使用LED燈具用電少了大半，產量甚至不減反增，很多農民想跟進汰換，但LED燈具設備費用是傳統燈具的2倍，好不容易盼到補助，卻是看得到吃不到。

王表示，縣府今年爭取建立「農業節電示範專區」，但經費只有今年，還限定珠格里，面積僅10公頃，別說其他鄰里，當地農友大多也申請不到，其實像這樣節電環保顧生態的政策應廣泛推廣，通盤考量1800公頃全面補助來鼓勵汰換。

對此，建設處長李正偉說，今年向中央申請節電補助，原先無農業節電，但有地方民代反映，才特別向中央修改計畫爭取到約250萬元，而因每公頃LED燈汰換成本就要20多萬元，經費相當有限，評估後僅能先用10公頃試辦示範專區。

而汰換LED燈具後有過渡期，前期品質及產量會不穩定，所以第一年採示範計畫，本月底前會辦理說明會，目前僅有暨大及當地產銷班申請，因此將由他們獲選，後續將設培力坊輔導執行，若地方有需求，明年會繼續爭取經費擴大補助。

省電耐用的LED燈具可調整光譜，其紫紅光線不影響生態，光線也比黃白光更加柔和不刺眼。圖／暨大提供
省電耐用的LED燈具可調整光譜，其紫紅光線不影響生態，光線也比黃白光更加柔和不刺眼。圖／暨大提供

南投縣埔里鎮今年試辦「農業節電示範專區」，但僅10公頃，縣議員王彩雲反映，筍農怨看得到吃不到，應全面補助。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮今年試辦「農業節電示範專區」，但僅10公頃，縣議員王彩雲反映，筍農怨看得到吃不到，應全面補助。圖／本報資料照

節電 農民 埔里

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