快訊

立陶宛代表處從Taiwan變Taiwanese 我方因「一中」妥協

顏寬恒批高端成四劑帝國 林靜儀稱打疫苗為群體免疫

中央社 / 台中22日電

國民黨籍台中第2選區立委補選參選人顏寬恒質疑，施打高端疫苗的人，現在不能出國，變成「四劑帝國」，他的對手林靜儀今天表示，疫苗是避免個人患病，達到群體免疫，不是打來出國用的。

台中第2選區立委補選明年1月9日投票，顏寬恒昨天出席大台中醫師公會舉辦的醫師節慶祝大會時表示，林靜儀當初大力支持高端疫苗，但施打高端疫苗的70多萬人，現在打了疫苗不能出國，變成「四劑帝國」，打高端變成是一場騙局。

民進黨籍台中立委補選參選人林靜儀今天一早在烏日區中山路、光德路口拜票時，她接受媒體聯訪指出，疫苗的功能是讓個人免於感染或重症，以及讓台灣內部形成群體免疫，避免台灣內部疫情蔓延，若有感染者進入社區，在社區內不會造成傳播，讓國內疫情穩定，接種疫苗不是為了出國。

她指出，各國入境政策有所調整，目前入境美國等某幾個國家會受到限制，有些國家因為台灣疫情控制良好，入境免隔離，有些則因為自己國內防疫需求有所不同，台灣目前不論在國外接種過哪種疫苗，入境一樣要隔離與檢疫，並且逐漸調整。

高端疫苗 疫情

延伸閱讀

顏寬恒嗆高端成「4劑疫苗」林靜儀：讓國內疫情穩最重要

林靜儀指國家機器未被證實 孫大千酸：事實還需證實？

顏寛恒陣營提國家機器 林靜儀：韓國瑜講過也沒證實

遭爆與妻「兩離三結」為節稅？ 顏寬恒：是感情問題

相關新聞

南投茭白筍試辦節電專區 筍農怨看得到吃不到

南投縣埔里鎮今年試辦「農業節電示範專區」，全額補助節能燈具，供茭白筍夜照使用，但僅10公頃，縣議員王彩雲反映，筍農怨看得...

彰化市8座公家宮廟調研 元清觀「開基天公」坐鎮

彰化市公所是全台唯一擁有公家廟宇的政府機關，共管理15座宮廟，擁有不少文化與歷史價值的文物，過去即傳出失竊情形，市公所即...

影／超商店員勸戴口罩被殺死 盧秀燕：大家要戴好口罩

桃園昨天有超商店員勸導店人戴口罩被殺死，台中市長盧秀燕今天受訪時說，最近疫情比較和緩，很多人掉以輕心，所以戴口罩這件事有...

台中市超前部署 創設全台首家年輕失智者據點

人口老化已是全球共同現象，也會伴隨失能及失智人口急遽上升，而失智者往往比失能者更難照顧。台中市衛生局長曾梓展說，台中市率...

台中預告大停水 影響19.1萬戶

台灣自來水公司為辦理工程需要，宣布台中市區將從本月30日上午9時到下月2日上午8時，共停水47小時，停水用戶達17.8萬...

離岸風電併網基地 全台首座啟用

全國首座離岸風電併網基地「台電彰一開閉所」昨天啟用，台電表示，可協助彰化外海北側廊道離岸風電業者，將發出電力併入全國電網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。