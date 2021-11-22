顏寬恒批高端成四劑帝國 林靜儀稱打疫苗為群體免疫

國民黨籍台中第2選區立委補選參選人顏寬恒質疑，施打高端疫苗的人，現在不能出國，變成「四劑帝國」，他的對手林靜儀今天表示，疫苗是避免個人患病，達到群體免疫，不是打來出國用的。

台中第2選區立委補選明年1月9日投票，顏寬恒昨天出席大台中醫師公會舉辦的醫師節慶祝大會時表示，林靜儀當初大力支持高端疫苗，但施打高端疫苗的70多萬人，現在打了疫苗不能出國，變成「四劑帝國」，打高端變成是一場騙局。

民進黨籍台中立委補選參選人林靜儀今天一早在烏日區中山路、光德路口拜票時，她接受媒體聯訪指出，疫苗的功能是讓個人免於感染或重症，以及讓台灣內部形成群體免疫，避免台灣內部疫情蔓延，若有感染者進入社區，在社區內不會造成傳播，讓國內疫情穩定，接種疫苗不是為了出國。

她指出，各國入境政策有所調整，目前入境美國等某幾個國家會受到限制，有些國家因為台灣疫情控制良好，入境免隔離，有些則因為自己國內防疫需求有所不同，台灣目前不論在國外接種過哪種疫苗，入境一樣要隔離與檢疫，並且逐漸調整。