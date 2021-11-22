台中市超前部署 創設全台首家年輕失智者據點

人口老化已是全球共同現象，也會伴隨失能及失智人口急遽上升，而失智者往往比失能者更難照顧。台中市衛生局長曾梓展說，台中市率先邁出照護失智者腳步，創設全台首家年輕失智者據點，就是盼能讓失智者有機會回到社會及家庭繼續奉獻人生價值。

台中市新建設不斷，活力十足。然而至今年9月，台中市65歲以上長者達40萬人，占總人口14.12%，以老年人失智症盛行率8%推算，台中市罹患失智症人口大約3萬2千人。再依挪威研究，45歲到64歲失智症盛行率是千分之1.6，估算台中市年輕型失智者約1,300人。

年輕型失智 照顧者更艱辛

年輕型失智者大多仍是家庭的經濟支柱，面臨的情緒及照護需求與老年人不同，且退化過程又較老年人快速，家屬照顧起來更為辛勞。

曾梓展表示，台中市政府超前部署，為這些年輕型失智者設想，希望幫家屬免於不斷尋找資源的困擾，由衛生局協助打造全台第一家年輕型失智社區服務據點「向上清活小屋」，去年6月30日起開站。

向上清活小屋每週提供三天服務，提供年輕型失智個案「認知促進、生活維持」課程，涵蓋延緩認知功能衰退的運動、認知訓練、學習新事物、靜坐（心靈沉澱）、生活功能促進、情感表達等六大課程；也提供家屬讀書會、支持團體、議題討論，每月由工作人員與個案及家屬討論下個月活動設計，量身訂做專屬年輕型失智者及其家屬課程。

搶先訂定 失智行動計畫

曾梓展指出，隨著失智人口逐年上升，台中市政府重視失智症照護責任，在其長期照顧委員會下設立「失智照護網絡工作小組」，依「2017-2025全球失智症行動計畫」，制訂7大策略及14項行動方案，是全國第二個優先訂定失智症行動計畫的縣市。

在台中市各局處攜手合作，至今年已設置10處失智共同照護中心、36處失智社區服務據點、350家C據點長照站、2家失智團體家屋、49家日照中心、9家家庭照顧者支持服務據點，方便有需要的市民使用。

有些失智者家庭，總是歷經一番波折，如出現懷疑家人偷東西或外出後找不到回家的路等行為，才知道親愛的長輩或伴侶失智了。

因此，台中市也強化長照失能等級評估的效能，請照顧管理專員至案家評估時，主動轉介疑似失智症個案給失智共同照護中心協助確診；並與警政單位合作，請警察局派員到失智據點及C據點長照站，主動提供長輩按捺指紋，減少失智長輩走失風險。若民眾發現家中長輩或親友有疑似失智症狀，可撥打1966長照服務專線，將有專人提供諮詢。

年輕型失智者的伊甸園

十月接近寒露的秋天，台中市天空仍綻放著暖陽，位於北區華美街二段的台中市年輕型失智社區服務據點—向上清活小屋，米色及鐵灰相間的外觀造型，宛如年輕失智者的一座伊甸園。

多數人以為，失智症是老人專有疾病，其實年齡低於65歲罹患年輕型失智症不算罕見，光是向上清活小屋，就有14名年輕失智症學員來學習，更顯得此一需求值得重視。

學員裡的「阿雄」，年方42歲，小孩仍就讀幼稚園，因車禍傷及腦部引發血管型失智症，出現認知功能的部分障礙；然而他仍保有部分過去擔任倉管工作的能力，據點工作人員買來組合家具要放在小屋使用，就由阿雄負責組裝，讓他充滿了成就感。

「來！淑雲姐，來做空中小姐服務！」只見老師指導其中一位學員，用輪式推車將茶水分給每個人，她笑嘻嘻地端給大家，小屋裡的插花也是淑雲完成的。

在這裡，更有中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系的實習生擔任失智者指導員，實踐所學專業。向上清活小屋也提供虛擬實境（VR）設備，帶著學員模擬旅遊或參加節慶活動，延緩病情惡化，期盼學員回家後還能做洗碗及打掃等家事。

向上社福基金會專業資源中心主任陳秀美說，為融入在地情及資源，向上清活小屋在課程設計上，安排台中植物園、科學博物館等參訪。

「畢業照顧者」文英過去是一名護理師，照顧失智症的公公5年，後來公公過世，文英來到這裡以過來人家屬擔任志工，與其他家屬分享她的經驗，給予不少照顧者支持與安慰，深獲好評。

有別於年長失智者的需求，年輕失智者要考量他們的生命史，避免活動孩童化及嬉鬧化，因此向上清活課程參考加拿大蒙特梭利模式，以「發揮潛能、共同生活、互助生活」為課程設計主軸，為年輕型失智症照護工作注入新的力量。

台中市政府衛生局 關心您廣告