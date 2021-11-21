推動興建4年多 南投家扶希望學園2館今終於落成

家扶基金會南投希望學園是縣內首個兒少安置輔導機構，唯舊館舍使用已20年，空間老舊且不敷使用，推動新建2館4年多時間，今終於落成啟用，安置人數從18人增至24人，舊的1館將改建為獨立套房，供離園前的提早學習自立生活。

南投縣秘書長洪瑞智指出，為安置輔導行為偏差的青少年及少女，南投地方法院在南投家扶及埔里陳綢阿嬤協助下，23年前在南投、埔里各設置1處園區供委託安置，後因考量營運成本，統籌將南投希望學園安置輔導業務全移至埔里至今。

而因南投希望學園館舍使用已達20年，整體建物已老舊，學習及居住空間也不敷使用，為此規畫新建2館，向各界籌募支持，推動興建4年時間，今落成啟用，家扶基金會副執行長劉國璋及建舘委員會主委劉美旭、洪瑞智等人到場剪綵揭牌。

劉美旭表示，希望學園2館以家庭式的居住空間為主，啟用後居住空間不再老舊狹小，安置人數從18人增至24人；舊的1館則將修繕為3間自立套房，供即將離園的孩子居住，並規劃就業培訓、才藝等學習空間，讓他們提早適應獨立生活。