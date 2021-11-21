台中電競嘉年華全民同樂 市府：親子加深了解最可喜

台中電競嘉年華「校園傳說 誰與爭鋒」賽事，19日起到今天在弘光科技大學電競館進行，四強線下賽「黎明企鵝的企鵝玩齊爾」對上莊敬「JJVST」爭冠軍，最終「JJVST」勝利。另網紅聶小倩、小饅頭、翊婕、祐妹及噗噗屁屁組網紅隊，與冠軍隊混搭對戰。

台中電競嘉年華邁入第3年，廣邀電競校園聯展，安排復古電玩街機、還有最新夯的Ganker EX機器人格鬥體驗及Switch電玩體驗，希望全民體驗電競，首日就吸引人潮湧入，還有親子同樂。

運動局長李昱叡說，2021台中電競嘉年華在弘光科技大學舉辦校園盃及全民盃賽事，吸引親子進入電競館觀賽，有不少家長陪孩子來，他很開心這場嘉年華加深親子認識電競活動，減少競的誤解。

盧姓家長說，孩子的夢想是當電競選手，陪孩子看官方賽事，大人小孩了解電競，他表示，參加這場電競嘉年華，從陌生到觀看賽事，看直播實況，全場加油歡呼， 稍可理解電競迷人處。

李昱叡指出，台中積極發展電競賽事，結合學校及業界展示電競技術，讓喜愛電競的選手有舞台，透過產學合作方式，結合電競專班學生籌備及轉播賽事。全民有機會了解電競趨勢，不僅僅培訓選手，背後所需的專業人才多元且廣泛。