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台中市區30日起停水47小時 「供五停二」後最大規模

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大台中19萬戶將大停水 經發局：加台水LINE查詢新進度

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
苗栗鯉魚潭水庫即將施工，11月30日上午9點起開始停水47小時。圖／讀者提供
苗栗鯉魚潭水庫即將施工，11月30日上午9點起開始停水47小時。圖／讀者提供

自來水公司汰換鯉魚潭廠原水站等項目施工，11月30日9點至12月2日8點停水，共47小時，包括台中市原8區、潭子及大雅區西寶里，約17萬8478戶；水壓降低區萬后里區、大甲區及外埔區，約計1萬3600戶。

中部地區談停水色變，今年5月初大停水，猶如一場噩夢。台水公司今天宣布將停水48小時，尤其台中市區影響頗大，餐飲業者已打算把儲水設備再拿出來用。

經發局表示，自來水公司第四區管理處已通知停水區域的里長、地方民代、大型用水戶及綜合醫院等，另規劃設置臨時取水站56處。停水期間可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，另可加入台水公司LINE官方帳號（https://line.me/ti/p/@586zvzut）即時接收停水通知。

經發局提醒，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後打開抽水機排氣閥，避免空氣阻塞無法進水。

此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，管線末端或巷弄區域將延後2小時恢復供水。市府與自來水公司建立網路即時通報平台，隨時掌握工程進度及復水情形，確保工程如期完工

經發局指出，這次停水範圍為南屯區黎明路一段37巷3弄及鐵路沿線以北；鐵路沿線以西(部分潭子區頭家東里位於鐵路以東)；潭子區潭富路以南；國道一號以東。

水壓降低範圍為大甲溪、后里區甲后路、大甲區育英路以北；國道1號、后里區三豐路以西；大安溪、后里區眉豐路以南；大甲區南北三路、山美路以東，提醒市民提前儲水。

停水 國道 台中市

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